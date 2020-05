Brutálisan szállt szembe Oroszország a koronavírussal, aztán elbízták magukat és katasztrófa lett a vége

Miközben a nyugati országok sokáig vonakodtak bármilyen korlátozó intézkedést tenni az év elején, miközben Kínában tombolt az új típusú koronavírus, Oroszország nagyon korán lezárta a határait és sokáig úgy tűnt, ezzel sikerült is elkerülniük a katasztrófát. Putyin elnök olyannyira elbízta magát, hogy hatalmas egészségügyi szállítmányokat kezdett el nyugatra röptetni, aztán már márciusban elkezdték feloldani az országos korlátozásokat. Aztán jött a május; elképesztő ütemben felrobbant a diagnosztizált koronavírus-fertőzöttek száma az országban, olyannyira, hogy az egész világon Oroszország lett a második legfertőzöttebb ország. A hivatalos orosz statisztikákkal kapcsolatosan ráadásul több szempontból is kilóg a lóláb, jó eséllyel sokkal nagyobb gond lehet az országban, mint ami a számokból látszik.

Még nagyon korán léptek

Az év elején az Oroszországgal határos Kínában, majd március-áprilisban Nyugat-Európában is tombolt a koronavírus, az oroszok valahogy sokáig mégis megúszták a járványt.

Az orosz kormány még január végén, bőven az Egyesült Államok vagy az európai országok előtt lezárta a határátkelőket Kína felé, az első, Kínából érkezett koronavírusos betegeket pedig nagyon gyorsan azonosították és karanténba helyezték.

A védekezés eleinte olyan sikeresnek bizonyult, hogy sok nemzetközi szereplő Oroszországra mutogatott példaként. Ekkor úgy tűnt, hogy kifizetődőnek bizonyult a korai, határozott határlezárás, miközben a nyugat országai a politikai korrektség zászlója alatt sokáig vonakodtak bezárni a kapukat a koronavírus epicentruma, Kína előtt. Putyin elnök olyannyira nyeregben érezte magát, hogy még lélegeztetőgépeket, orvosi maszkokat és egyéb egészségügyi eszközöket is küldött más országoknak, mint Olaszország vagy az Egyesült Államok, fitogtatván, hogy országa mennyivel hatékonyabban kezelte a járványt az elejétől fogva.

Aztán mégis bejutott a koronavírus Oroszországba, márciusban az Olaszországból hazatérő oroszok és olasz diákok több nagyvárosban is elterjesztették a fertőzést. Egészen májusig a járvány terjedése – a hivatalos számok szerint-, mérsékelt volt, aztán néhány hét alatt Oroszország a világ második legfertőzöttebb országává vált.

Csütörtöki adatok szerint már több mint 315 ezer fertőzöttet diagnosztizáltak Oroszországban, naponta körülbelül 8-10 ezer új fertőzöttet azonosítanak, ami jelenleg messze a leggyorsabb terjedési ütem a világon.

Mit rontottak el?

Oroszországban a kezdetben hatékonynak tűnő védekezés után viszonylag rövid idő alatt robbant fel a járvány, ennek szakértők szerint elsősorban az volt az oka, hogy nagyon kevés embert teszteltek és nem követték nyomon rendesen a hatóságok a járvány terjedését. Christopher Gerry, az Oxfordi Egyetem Oroszországgal és Távol-Kelettel foglalkozó professzora a Time magazinnak beszélt arról, hogy előfordult olyan is, hogy elküldtek Moszkvából teszteket Nyugat-Szibériába, majd visszaküldték a teszteket elemzésre. Ebben az esetben egy hét telt el, mire egy potenciális fertőzöttről megállapították, hogy hordozza-e a koronavírust, addig viszont – ha nem karanténolták be -, bárkit megfertőzhetett.

Gerry rávilágított arra is, hogy az orosz lakosság nem tartotta be túl fegyelmezetten a kijárási korlátozásokat, sőt, még a kórházi karanténba kerülők közül is több tucat ember egyszerűen elszökött. Bár ellenük országos körözést adtak ki a hatóságok, még ha el is kapják őket, a koronavírus átadását utólag nem tudják meggátolni.

A járvány belföldi terjedésében szerepet játszhatott az is, hogy a külföldi repülőjáratokat leállították az oroszok, az országon belül viszont ugyanúgy tovább üzemeltek zavartalanul a légitársaságok, igaz, alacsonyabb forgalom mellett. Persze elég csupán egy fertőzött ahhoz, hogy egy kevésbé felkészült régióban elszabaduljon a járvány.

Fontos tényező, hogy a tömeges tesztelést csak május elején kezdte meg Oroszország, ami azt jelenti, hogy sokkal korábban is tombolhatott a járvány az országban, mint ez a hónap, csak nem tudtak róla a hatóságok.

Oroszországban egyébként viszonylag magas az egy főre jutó kórházi ágyak száma (8,2, ami nagyjából egy szinten van Németországgal), viszont orvosi eszközökből nemcsak hiány van, hanem a rendelkezésre álló felszerelés rendkívül elavult. Moszkván kívül orvoshiány is tapasztalható, különösen a specialisták terén, az egészségügyi szakemberek pedig olyannyira túlterheltek, hogy három orvos is „kiesett a kórházi ablakon” – feltételezhetően öngyilkos lett – az elmúlt hetekben.

Ilyen feltételek mellett utólag kevésbé bizonyult prudens döntésnek az egészségügyi szállítmányok Amerikába és Olaszországba való röptetése.

Hab a tortán, hogy miközben tombol a járvány az országban, a kormány elkezdte enyhíteni a kijárási korlátozásokat. Március 30-ától újra elkezdhettek bejárni a dolgozók munkahelyeikre, újranyithatott a boltok egy része, nyilvános rendezvényeket viszont továbbra sem tarthatnak az oroszok, illetve a lakóhelyet is csak indokolt esetben lehet elhagyni.

Jóval nagyobb baj is lehet

Nagyon érdekes, hogy Oroszországban alig 3100 ember halt eddig meg a Covid-19-hez köthetően, ami a fertőzöttek számához képest rendkívül alacsony, 1% alatti halálozási rátát jelent.

A többi epicentrumot vizsgálva, az orosznál lényegesen fejlettebb egészségügyi rendszerrel rendelkező Egyesült Államokban a halálozási ráta 6%, az olasz arányszám 14,2%, a brit halálozási ráta pedig 14,4%. A világátlag 6% körülötti, de tudományos konszenzus szerint rengeteg nem diagnosztizált fertőzött lehet, így inkább 2-3% körül lehet a koronavírus-fertőzés miatti halálozási arány.

A Financial Times még május elején írt arról, hogy akár 70%-kal is magasabb lehet a halálozási szám Oroszországban, mint amiről a hivatalos adatok szólnak, Moszkvában és Szentpéterváron 2073-mal több halálesetet rögzítettek áprilisban, mint az ötéves átlag. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 1400 olyan haláleset történt, melynek ismeretlen az oka, de magasabb, mint az elmúlt évek átlagos halálozási számai.

Szintén megnehezíti a valódi számok kiderítését, hogy az orosz hatóságok álhírterjesztésért és pánikkeltésért elkezdték büntetni azokat, akik a kormány statisztikáit cáfolják.

Ennek ellenére a legfertőzöttebb orosz város, Moszkva polgármestere, Szergej Szobjanin elismerte május 7-én, hogy jó eséllyel legalább háromszor annyi fertőzött van a városban, mint azt a hivatalos számok mutatják.

Anasztázia Vaszilijeva, az orosz orvosszövetség vezetője még áprilisban nyilatkozta azt, hogy az anomáliák oka az lehet, hogy sok tüdőgyulladásos tüneteket mutató betegen nem végeznek koronavírus-tesztet, vagy ha el is végzik ezt, nem jegyzik fel a pozitív diagnózist. Vaszilijeva szerint ennek az oka az, hogy a doktorok félnek a megtorlástól a kormány részéről. Vaszilijevát még áprilisban letartóztatták, hivatalosan azért, mert állítólag megsértette a karanténra vonatkozó szabályokat.

Számos jel mutat tehát arra, hogy Oroszországban lényegesen nagyobb a baj, mint azt az eleve elég aggasztó hivatalos számok mutatják. A hatalmas terület, a rossz egészségügyi rendszer és a korai újranyitás recept lehet a katasztrófára; könnyen lehet, hogy Oroszország hamarosan megelőzi az Egyesült Államokat, mint a járvány globális epicentruma, ha még ezt nem tette már eleve meg a hatóságok tudta nélkül.