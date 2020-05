Koronavírus: itt a vasárnapi magyar jelentés

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3741 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 4 krónikus beteg. Ezzel 486 főre emelkedett az elhunytak száma, 1690-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1565 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 42%-a, az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 49%-a budapesti. 442 fő igényel kórházi kezelést, közülük 28-an vannak lélegeztetőgépen.

A legfrissebb, szombat reggel publikált statisztikák szerint 3741 főre nőtt hazánkban a beazonosított fertőzöttek száma. A megerősített új megbetegedések száma 28 fő volt, vagyis kisebb volt a növekedés az elmúlt 24 órában, mint a korábbi napokban.

Elhunyt újabb 4 beteg, ezzel 486 főre emelkedett a koronavírus-járványban elhunytak száma Magyarországon. Ugyanakkor örvendetesen alacsony az elhunytak száma, a 4 haláleset a csütörtöki megugrás után visszatérést jelent az utóbbi napokra jellemző számokhoz.

Hogyha a megyei bontást vizsgáljuk, elmondható, hogy a koronavírus-fertőzöttek száma Budapesten (1780), Pest megyében (525) és Fejér megyében (367) a legmagasabb továbbra is. Érdemes azt is hozzátenni, hogy az elmúlt 24 órában Budapesten (15) és Fejér megyében (9) regisztrálták a legtöbb új fertőzöttet. Ugyanakkor ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagyon alacsony számok, a leginkább "aktív" megyékben alig volt új eset.

MTI/Czeglédi Zsolt