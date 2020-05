Több mint 20 százalékos zuhanás jöhet a magyar autóiparban - Egy roncsautó programmal viszont nagyot nyerhet Magyarország

Csütörtökön rendeztük meg a Portfolio és a Magyar Gépjárműipari Egyesület (MAGE) közös online szakmai konferenciájának, a Járműipar 2020-nak az első felvonását, amelynek keretében a koronavírus-válság sújtotta hazai járműipar helyzetével, kihívásaival és jövőjével kapcsolatban nem csak az iparág meghatározó szereplői mondhatták el véleményüket. A legfontosabb témákban sor került közönségszavazásra is, amelynek köszönhetően a résztvevő szakértők is állást foglalhattak.

Az elmúlt években hatalmas nyomás nehezedett az autóiparra: a globális járműeladások csökkenése, a szigorodó emissziós előírások és az új technológiákra történő átállás mellett olyan kihívásokkal is meg kellett küzdenie az iparági szereplőknek, mint a vevői igényék gyors változása, az új belépők által támasztott egyre erősebb verseny. Ebben a pokolian nehéz időszakban jelent meg teljesen váratlanul a koronavírus-járvány, amelynek megfékezése érdekében elképesztően szigorú intézkedéseket hoztak a világ számos országában. Az autók iránt mutatkozó kereslet drámai csökkenése, a beszállítói láncok megszakadása és a termelő üzemek kényszerű bezárása alapjaiban rengette meg a „just in time”, „just in sequence” stratégiákra épülő autóipart.

Bár a kezdeti sokk után az üzemek újranyitása megtörtént és a termelés felfuttatása már javában zajlik a magyar autóiparban is, jelentősebb visszaesés várható a szektorban. A Járműipar 2020 online konferencia résztvevőinek több mint fele számít arra, hogy

a magyar autóipari vállalatok termelés idén átlagosan több mint 20 százalékkal fog zuhanni a koronavírus-járvány miatt 2019-hez képest.