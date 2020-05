Egy órán belüli koronavírus gyorsteszt - Hamarosan Európában is kapható lesz

Ma jelentette be egy francia konzorcium, hogy június közepére Európában is elérhetővé válik a koronavírus gyorsteszt, amely egy órán belül mutatja az eredményt - írja a CNN.

A biotech cég Skillcellből, a CNRS SYS2DIAG laboratóriumból és a Vogo digitális vállalatból álló francia konzorcium jelentette be, hogy megkezdték a gyártását azon koronavírus gyorsteszteknek, amelyek egy órán belül képesek kimutatni az eredményt.

A cégek közös közleménye szerint Európa-szerte a nyálból dolgozó gyorstesztek június közepére lesznek elérhetőek.

Az EasyCov nevet viselő tesztet egészségügyi szakemberek fejlesztették ki, ami kevesebb, mint egy milliliternyi nyálból képes megmondani valakiről, hogy koronavírusos-e vagy sem.

A hónap elején az amerikai gyógyszerfelügyelet is engedélyezett egy otthon is elvégezhető gyorstesztet, ez esetben az otthon levett mintát be kell küldeni a laborba és várni az eredményre.

Címlapkép: Getty Images