Felfüggesztette a koronavírus egyik ígéretes gyógyszerének tesztelését a WHO biztonsági aggályok miatt

Biztonsági aggályok miatt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felfüggesztette az eddig malária ellen használt hidroxiklorokin nevű gyógyszer klinikai tesztjeit a koronavírus okozta Covid-19 betegségben szenvedők kezelésére - jelentette be Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója hétfői online sajtótájékoztatóján.