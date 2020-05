Figyelmeztet a WHO: azonnal jöhet a második hullám a koronavírus-járványban

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tisztviselője szerint semmi garancia nincs arra, hogy a jelenleg a koronavírus első hullámából kifelé tartó országokban nem jön egy azonnali második hullam, ha túl gyorsan oldják fel a korlátozásokat.

A WHO szerint könnyen kitörhet a második hullám azokban az országokban, ahol csökken a koronavírus-fertőzöttek száma, és ezért túl gyorsan oldják fel a korlátozásokat. Mike Ryan, a szervezet tisztviselője elmondta azt is, hogy még mindig az első járványhullám közepén vagyunk, Közép- és Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsia déli részén még mindig gyorsan terjed a járvány.

Elmondása szerint a járványok gyakran hullámokban jönnek, ezért a koronavírus is visszatérhet azokban az országokban, ahol most csökkenést látnak az esetszámokban. Szerinte arra is megvan az esély, hogy a második hullám hamarabb jön, ha a korlátozásokat túl gyorsan vonják vissza az országok.

Ryan arra figyelmeztet, hogy bár hajlamosak vagyunk arra gondolni, hogy az első hullám már lefutott, és a második csak hónapokkal később érkezik, valójában erre semmilyen garancia nincs. Könnyen előfordulhat, hogy a mostani járványhullám során is látunk majd egy második tetőzést – figyelmeztetett.

Szerinte az európai és amerikai országoknak továbbra is érvényben kell tartaniuk a közegészségügyi és szociális intézkedéseket, nem szabad leállniuk a mérésekkel, és továbbra is egy átfogó stratégiát kell követni, hogy elkerüljük az azonnali második csúcsot.

Ismeretes, hogy az európai országok és az Egyesült Államok az elmúlt hetekben kezdte megszüntetni a korlátozó intézkedéseket, amelyek sikeresen megállították a járvány terjedését, de egyben komoly visszaesést eredményeztek a gazdaságban.

