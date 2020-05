Jóváhagyták a német hatóságok a francia Abivax cég ígéretesnek tűnő, koronavírus elleni gyógyszerének tesztelését - írja a Reuters.

A francia Abivax biotech cég jelentette be, hogy a német hatóságok is jóváhagyták az ABX464 nevű termék tesztelését koronavírusos betegeken. A gyógyszer korábban a francia hatóságok áldását is megkapta.

Az Abivax azt is elmondta, hogy 36 millió eurós támogatást kapott az állami kézben lévő BPI banktól a termék kifejlesztésére, és bízik abban, hogy a belga, brit, olasz és spanyol hatóságok is jóváhagyják a gyógyszer tesztelését.

