Koronavírus: egy hónap múlva jön a félmilliós juttatás az egészségügyi dolgozóknak

A félmilliós egyszeri juttatás mellett idén 20%-os béremelést is kapnak az egészségügyi dolgozók.

Orbán Viktor azt mondta egy képviselői kérdésre válaszolva a parlamentben: július 1-jével fizetik ki az 500 ezer forintos plusz juttatást az egészségügyi dolgozóknak.

A kormány Facebook-on terjedő tájékoztatása azt hirdeti emellett, hogy 20%-os béremelés is következik. Itt fontos megjegyezni, hogy ez már az év elejétől ismert terv része. A korábbi közlés szerint idén novemberben kapnak további emelést az egészségügyi szakdolgozók a korábban bejelentett ütemezett program keretében.

A Magyar Orvosi Kamara korábban határozottan kifejtette álláspontját az egyszeri 500 ezer forintos jutalomról. Az egészségügy egy jelentős részének a felkészülés miatti leállása, így a magánrendelések, vállalt ügyeletek, másodállások kiesése sok kollégának jelentős jövedelemcsökkenést is okozott az átvezénylések, új eljárások és szabályok okozta megterhelések mellett. Ezért a kormányzat által megígért egyszeri, bruttó 500 000 forintos, minden egészségügyi dolgozónak járó juttatás a MOK szerint semmiképpen sem tekinthető a várt béremelés részének, orvoskollégáink jelentős részénél inkább a kiesett bevételek kompenzálására szolgál és egyfajta veszélyességi pótléknak tudható be. "Az orvostársadalom iránti megérdemelt társadalmi megbecsülést legfőbb ideje érdemi, egy nagy lépcsőben megadott béremeléssel kifejezni, mely egyben megalapozná az egészségügy újraindításával párhuzamosan meginduló egészségügyi átalakítás iránti bizalmat és együttműködést is" - írta néhány napja a MOK.

Az orvosi kamara elnöke a Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárnak írt 10 nappal ezelőtti levelében úgy érvelt, hogy az 500 000 forintos többlet juttatást minden egészségügyi dolgozónak (orvosnak, szakdolgozónak, segítő személyzetnek) meg kell kapnia, aki 2020 március 11.-én, az egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetésekor egészségügyi intézménnyel állt jogviszonyban, vagy a közigazgatásban egészségügyi munkakört töltött be (pl. tisztiorvosok, NNK, ÁEEK orvosok ésszakdolgozók stb.). Azt is hozzátette Kincses Gyula ebben a levélben, hogy a fentiekből természetesen következik, hogy a közszolgáltatásban dolgozó vállalkozóknak (háziorvosok, fogorvosok, intézménnyel szerződött vállalkozó orvosok) és a magánalkalmazottaknak is meg kell kapniuk ezt a juttatást. "A jogosulti körbe tartozónak érezzük azokat a kollégákat is, akik a magánellátásban dolgoztak, illetve dolgoznak, és azokat a 65 év feletti orvosokat is, akiket a március 11-ét követően bocsátottak el" - tette hozzá.

