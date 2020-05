Koronavírus: új csúcsra gyorsult a terjedés, mutatjuk a főbb gócpontokat a világban

Új csúcsra, kereken 100 ezer főre gyorsult a naponta koronavírussal újonnan fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga a világban, és ezzel a teljes fertőzötti állomány 5,4 millió fölé nőtt. Az elhunytak száma már sajnos 345 ezer főnél jár, de a gyógyultaké 2,17 millió főnél.

Az amerikai új fertőzéses esetszám még mindig 20 ezer fő felett van naponta, és az utóbbi két hétben inkább 22-23 ezer fő körül beragadt a görbe, nincs igazi csökkenés. A mai amerikai munkaszüneti nap miatt a friss hírek szerint elözönlötték az emberek a tengerpartokat és a nyitva tartó szórakozóhelyeket, így ez a fertőzési kockázatot megint növeli.

A 320 millió fős Amerikában bő 14 millió tesztet végeztek már el és ebből 1,64 millió fertőzöttet találtak, a 7 napos mozgóátlag 23 ezer fő körül jár, míg 212 milliós Brazíliában utóbbi adat már 18 ezer közelében és meredeken gyorsul. Az összes esetszám már 364 ezernél jár, így Oroszországot is megelőzve a világon a második helyre ugrott Brazília az összes fertőzött esetén. Ezek miatt nem véletlen, hogy Donald Trump meglépte a beutazási korlátozást, de közben Jair Bolsonaro brazil államfő megint maszk nélkül vett részt egy olyan tüntetésen (ld. fenti címlapképünkön), amin az egyes brazil tartományok kijárási korlátozásainak enyhítését követelik. Amint egy hétvégi Index-anyagban a korábbi nagy Bolsonaro-támogató fogalmazott: az országban két vírus van: a koronavírus és maga az elnök és az ő viselkedése is jócskán hozzájárulhat ahhoz, hogy a lakosság kevésbé óvatos, így a járvány meredek gyorsulással terjed.

Közben örvendetes az orosz járvány terjedésének lassulása, de nyugtalanító a világ legnagyobb lakosságszámú országában, Indiában a gyorsulás.

Az amerikai kontinensnél maradva egyébként Chile és Mexikó járványgörbéi is elég csúnyán néznek ki, a perui talán stabilizálódik. Dél-Amerikában nyugtalanok vagyunk még Kolumbia miatt (a napi esetszámuk már 1000 felett jár) és Argentína miatt is (itt 700 körüli a napi esetszám).

További nagyobb gócpontok országokat nézve az látszik, hogy Szaúd-Arábia talán megfogta a terjedést, de a pakisztáni és bangladeshi görbék egyre gyorsuló terjedést jeleznek (Bangladesh a világ legnagyobb népsűrűségű országa). Az arab világban Katar mellett (napi 1500 új eset körül) Egyiptom adatai (napi 750 körül) is nyugtalanságot keltenek, és Ázsiában Afganisztán miatt (napi 500 felett) is kezdünk aggódni. Egy váratlan fokvárosi gócpont miatt a napi dél-afrikai esetszámok is 1000 felett járnak már. Ezek a folyamatok afelé mutatnak, hogy a globális esetszámok rövid távon még nem fognak érdemben csökkenni.

Közben persze örülünk, hogy a korábbi nagy nyugat-európai gócpontokban szépen lassul tovább a járvány terjedése, mindegyik 1000 alatt van a 7 napos mozgóátlag szerint.

A mi régióban is kontroll alatt van a járvány, de a cseh folyamat nagyon érdekes, mert most megint kicsit gyorsul a terjedés, 50 körülről 70-ig felment a napi új fertőzöttek 7 napos mozgóátlaga.

Címlapkép forrása: Andressa Anholete/Getty Images