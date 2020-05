Fontos döntés jön ma délután a veszélyhelyzetről

A kormány ma délután az Országgyűlés elé terjeszti a különleges jogrend visszavonására vonatkozó javaslatot, de egyelőre nem tudhatjuk, mely intézkedések maradhatnak még velünk, melyek kifejezetten a veszélyhelyzet végig szóltak. Azt tudjuk egyelőre biztosan, hogy a védelmi intézkedések életben maradnak.

A veszélyhelyzetet március 11-én hirdette ki a kormány, a különleges jogrend jelentősen hozzájárult a járvány elleni sikeres védekezéshez, a kormány és az operatív törzs gyors döntéseket tudott hozni az elmúlt hetekben – hangzott el az operatív törzs ma délelőtti sajtótájékoztatóján.

A parlament elé kerülő törvényjavaslat tartalmazni fogja, melyek azok a szabályok, rendelkezések, melyek a járványügyi készültség ellenére hatályban maradnak.

Mint a tájékoztatón elmondták, a védelmi távolságot be kell tartani, a maszkot a kijelölt helyeken, üzletekben, tömegközlekedési eszközökön továbbra is hordani kell majd, az üzletek látogathatóságának idősávjai is érvényben maradnak.

Varga Judit igazságügyi miniszter még április közepén beszélt arról egy német lapinterjúban, hogy a veszélyhelyzet idején tett intézkedések a különleges jogrend megszűnésével automatikusan érvényüket vesztik. Azonban elképzelhetőnek tartotta azt, hogy egyes intézkedésekre továbbra is szükség lesz, de erről a parlament dönt majd, így ezek a döntések "szabályos törvények, és nem rendeletek" lesznek.

A fentiek alapján tehát egy nagyon fontos döntés születhet ma, és egyelőre nem tudhatjuk, mi lesz a veszélyhelyzet végéig ígért intézkedések sorsa. Ilyen például, hogy a veszélyhelyzet végéig gyeden maradhattak azok az anyák, akiknek lejárt a jogosultságuk, vagy az is kérdéses lehet, hogy ebben az esetben is kiadják-e nyelvvizsga nélkül a diplomákat.A gazdaság nem áll helyre egyik pillanatról a másikra, aki elveszítette a munkahelyét, vagy éppen nem tud visszalépni a munkaerőpiacra, annak nem szűnt meg a veszélyhelyzet azzal, hogy a járvány egyelőre elcsitult itthon, így a kormánynak érdemes lesz mérlegelnie, mi mindent tart meg a veszélyhelyzet idején nyújtott támogatásokból.

