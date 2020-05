Nekimegy az önkormányzatoknak a kormány, Karácsony Gergely kiakadt

A kormány részben úgy javítja a központi költségvetés jövő évi helyzetét, hogy az önkormányzatoktól veszi el a forrást, nem kis mértékben, 150 milliárd forintos forráskivonásról beszélhetünk. Karácsony Gergely főpolgármester emiatt a 2021-es büdzsét a szószegés költségvetésének nevezte.

Két negatív hatás

A nemzet érdekével ellentétes a központi költségvetés 2021. évi tervezte, az ebben foglalt megszorítás nemcsak egyszerűen az önkormányzatokat, hanem a helyi közösségeket érinti rendkívül súlyosan - mondta Karácsony Gergely főpolgármester keddi budapesti sajtótájékoztatóján, amelyet online közvetíttek a Facebook-oldalán.

Szerinte május 26-a a magyar önkormányzatiság fekete napja lesz. Ha ez a tervezet így megvalósul, akkor szerinte az a magyar önkormányzati szektor csődjét fogja jelenteni.

A kedden benyújtott költségvetési javaslatról szólva Karácsony Gergely arról beszélt: úgy tűnik, hogy a járvány és a járvány nyomán kialakuló gazdasági, társadalmi válságot az Orbán-kormány arra használja fel, hogy a "magyar közélet egyedüli hatalmi ellensúlyát, az önkormányzati szektort tönkretegyék".

Két olyan változás is van a törvényjavaslatban, amelyek drámai mértékben lehetetleníti el pénzügyileg az önkormányzatokat

- mondta a főpolgármester.

Az egyik ilyen változás a gépjárműadó átcsoportosítása, amelynek fele része eddig az önkormányzatok bevételét erősítette. Korábban a kormány döntött a gépjárműadó átmeneti átcsoportosításáról, de úgy tűnik, hogy ez nem átmeneti, hiszen a jövő évi tervezetben is ez szerepel - mondta Karácsony Gergely.

A másik az álságos módon szolidaritási hozzájárulásnak nevezett önkormányzati adó. Ennek az adónak az összege a költségvetés tervezetében a négyszeresére emelkedik - emelte ki Budapest polgármestere. Ez az adó a főváros esetében is drámai mértékben növekszik tájékoztatása szerint.

Az idei 10 milliárd forint helyett a számításaik szerint közel négyszeresét kell majd a fővárosnak adó formájában befizetni a központi költségvetésbe

- mutatott rá Karácsony Gergely.

Érdemes a fentiek kapcsán kiemelni, hogy a 2021-es költségvetésben valóban a Járvány elleni védekezési alap soron jelenik meg 87 milliárd forintos géprjárműadó-bevétel, vagyis jövőre is elvonja ezt a bevételi forrást a kormány az önkormányzatoktól. Emellett a központi költségvetés közvetlen bevételei között a költségvetési befizetéseken belül található "önkormányzati szolidaritási hozzájárulás" összege 160 milliárd forintra emelkedik jövőre a kormány tervei szerint a 2020-as 43 milliárd forint után. Vagyis összességében a kormány úgy javítja az önkormányzatok költségvetésének kárára javítja a központi költségvetés jövő évi helyzetét (36 milliárd forintos többletelvonás a gépjárműadó tekintetében és 120 milliárdos többletelvonás a szolidaritási hozzájáruláson keresztül, ami így együtt 150 milliárd forintot tesz ki).

Szándékos politikai döntés?

Mindezt egy olyan helyzetben teszik, amikor drámainak csökkentek a tömegközlekedés jegybevételei, és egyelőre nem is tudják felmérni, de várhatóan drámaian csökkenni fog az önkormányzat legfontosabb bevételi forrása, az iparűzési adóból befolyó összeg is - magyarázta Karácsony Gergely.

Arról is beszélt, hogy pontosan tudják azt, hogy a gazdasági recessziós mindenkit érint, a központi költségvetést is érintik az adóbevétel kiesések, és azt is, hogy újabb költségei vannak a koronavírus-járvány miatt védekezés kapcsán. "Mégis azt gondoljuk, hogy ez egy szándékos politikai lépés, amely az önkormányzatokat hozza nehéz helyzetbe, és nem magyarázható az ország költségvetési helyzetével" - jelentette ki.

Emlékeztetett arra, hogy más országokban ezzel ellentétes folyamatok zajlanak.

Szerinte ez a döntés nemcsak mélységesen antidemokratikus, de nagyon meg fogja nehezíteni a gazdasági és a társadalmi válságból való kilábalást. Majd sorolta, hogy hol okozhat ez a gyakorlatban gondot:

Kérdés, hogy ezek fényében a kormány a közfoglalkoztatási programját kikkel fogja végrehajtani.

Az önkormányzatok nyújtanak mentőövet azoknak a kisvállalkozásoknak és magánszemélyeknek, amelyeknek a bevételei jelentősen csökkentek, a fővárosi kerületek szinte mindegyike bevezetett valamilyen rendkívüli szociális támogatást.

Ezek a támogatások kerülnek veszélybe a költségvetés tervezete fényében.

Kijelentette: mindez teljes mértékben elfogadhatatlan a fővárosi önkormányzat számára, és mindent megtesznek azért, hogy a költségvetési javaslatot ebben a formába ne fogadják el.

A javaslat a "szószegés költségvetési tervezete" is, mert a kormány és Orbán Viktor miniszterelnök számtalanszor elmondta, hogy nem hoznak olyan lépéseket, amelyek például a fővárosi önkormányzat számára elégtelenek. És azt is ígérte a kormány, hogy egyeztetnek a fővárossal, de ez több lépésben sem valósult meg - fejtette ki Karácsony Gergely.

A Budapesti Önkormányzatok Szövetsége elnökeként kezdeményezési az önkormányzati szövetségek közös kiállását. Hiszen nemcsak az ellenzéki önkormányzatok megsarcolásáról van szó, hanem az önkormányzati adó kiterjesztése nagyon súlyosan érinti a kistelepüléseket is - tette hozzá Karácsony Gergely.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a költségvetési változások kapcsán rámutatott: egy képletben elrejtve található meg a rendkívüli mértékű költségvetési elvonás a főváros esetében. Eddig a szolidaritási hozzájárulási adó 10 milliárd forint volt, ami most 36,6 milliárd forintra emelkedhet Budapest esetében - mutatott rá. Ismertette azt is, hogy a járvány elleni védekezés a főváros esetében 4,5 milliárd forintba került, a közösségi közlekedés bevételének kiesése pedig 20 milliárd forintot jelent.

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes pedig úgy fogalmazott: "a kormány gyakorlatilag megadóztatja a tervezettel az önkormányzatokat."