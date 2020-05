Bejelentette a kormány! Korlátozzák a külföldiek vásárlását Magyarországon

Az a célunk, hogy aki ellenséges céllal akarja felvásárolni a magyar cégeket, bizonytalanodjon is el. Jobb, ha nem is folyamodik engedélyért - fejtette ki a Portfolio-nak adott interjújában György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára a napokban megjelent új kormányrendelet kapcsán, ami az EU-n kívüli külföldi befektetők hazai, stratégiailag fontos vállalatokban történő tulajdonszerzését szigorítja. Tájékoztatása szerint a fontos magyar vállalatok megvédésére azért van szükség, mert több hazai cégtől is érkezett olyan jelzés a koronavírus-válság kirobbanása óta a kormányhoz, hogy a külföldi partnereik felajánlották "segítségüket". Arról is beszélt, hogy több uniós ország hasonló gyakorlatát is megvizsgálták és Olaszország megoldását vette át Magyarország.