Megsértődött Trump a Twitterre, a közösségi média bezárásával fenyegetőzik

Kedden éjjel a Twitter jelezte, hogy Donald Trump két bejegyzése nem felel meg a valóságnak. A két kérdéses bejegyzés a novemberi elnökválasztással volt kapcsolatos, Donald Trump a levélben történő szavazással kapcsolatban állította, hogy az elnökválasztás elcsalásához vezethet.

A Twitter kapcsolódó linkekben jelezte, hogy az állítások hamisak, és az ellenőrzésükre kérte a felhasználókat. A linkek megnyitásával az olvasó részben a CNN hírtelevízió egyik riportját találta, amely arról szólt, hogy Trump állításai megalapozatlanok, részben pedig a Twitter rövid jelzéseit a pontatlanságokról. A médiavállalat figyelmeztető bejegyzése nem sokáig volt észlelhető, ugyanis Trump gyorsan törölte őket.

A Twitter vezetését ugyanis éveken keresztül éles bírálattal illették az amerikai elnök bejegyzéseinek tartalma vagy stílusa miatt. A cég azonban mindig azzal vágott vissza a kritikákra, hogy Trump nem sértette meg a szolgáltató szabályzatát. Ez volt az első alkalom, hogy Donald Trump bejegyzését pontatlannak minősítette a Twitter.

Donald Trump nem hagyta annyiban a dolgot, ma már azzal fenyegetőzik, hogy bezáratja a közösségi média platformokat, mert szerinte a szólásszabadságot korlátozzák.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that....