A „magyar útra” léptek a lengyelek, ettől az MNB is vérszemet kaphat

Gyakorlatilag nulla százalékra csökkentette az alapkamatot csütörtökön a lengyel jegybank, a lépés meglepetést okozott, mégsem gyengült jelentősen a zloty. Az elemzők szerint azonban később még visszaüthet a mostani lépés, amit a piac egyelőre félreértelmezhet.

Meglepetésre 40 bázisponttal 0,1%-ra csökkentette az alapkamatot csütörtökön a lengyel jegybank, miközben a piac tartásra számított. Ezzel párhuzamosan a teljes kamatfolyosót lejjebb tolták, a lombard kamatot 1%-ról 0,5%-ra, a diszkont rátát pedig 0,55%-ról 0,11 százalékra csökkentették.

A Commerzbank elemzője szerint ezzel „technikailag nullára” csökkent a lengyel kamatszint.

Közleményében a jegybank borús gazdasági kilátásokat vetített előre, a második negyedévre kifejezetten gyenge számokat várnak, és szerintük a válság előtti szint elérése hosszú időt vesz majd igénybe. Emellett kockázatnak érzik, hogy az infláció a cél alá csökken, ezért gondolták úgy, hogy lépni kell.

Az ING Bank elemzői szerint a zloty utóbbi időszakban látott erősödése is motiválhatta a jegybankot, szerintük Lengyelország is a „magyar módszert” választotta. Szerintük az MNB egyik célja is a forint gyengén tartása, hogy ezzel támogassák a gazdaságot, hasonló lehetett most a motivációja a lengyel jegybanknak.

A lépéssel jelenleg a lengyel alapkamat a legalacsonyabb a régióban, a cseheknél 0,25% az irányadó ráta, nálunk pedig 0,9%.

A varsói lépés a magyar kamatcsökkentési várakozásokat is erősítheti, az utóbbi hetekben a befektetők már elkezdtek 30-40 bázispontos lazítást beárazni az év második felére.

A devizapiac egyelőre félreértelmezheti a lépést, ezért nem gyengült jelentősen a zloty a meglepő lazításra – véli Tatha Ghose, a Commerzbank elemzője. Szerinte a befektetők azt gondolják, hogy csak átmeneti lépésről van szó a koronavírus-járvány miatt, azonban a nulla kamat sokáig fennmaradhat.

Ghose szerint a mostani lépés akár vissza is üthet, az MNB esetében látszott, hogy a jelentősen negatív reálkamat néha komoly eladási hullámot vált ki egy devizánál, amikor a jegybanknak be kell avatkoznia. Vagyis a tartósan a világon a legalacsonyabb reálkamat a következő időszakban negatív a zlotyra nézve.

Címlapkép: Shutterstock