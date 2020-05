Rettegnek a magyarok attól, hogy kirúgják őket

A lakosság munkanélküliségtől való félelme drámaian megnövekedett, ami nem is csoda, hiszen tízezrek vesztették el az munkájukat hetente. A KSH felmérése megmutatta, mi a helyzet az egyes szektorokban, és azt is, hogy mi okozta a legnagyobb problémát az embereknek a járvány közepette.

A magyar lakosság a munkanélküliségtől fél a legjobban a koronavírus-válság időszakában. Áprilisban a magyar gazdaság jövőjének megítélése is drámaian negatív lett, a pesszimizmus legnagyobb mértékben a várható munkanélküliség kapcsán erősödött. A GKI konjunktúraindexe szerint májusban ugyan kismértékben javult a helyet, de még messze vagyunk attól, hogy arról lehessen beszélni, hogy a lakosság kedvezőbbnek látja a jövőt.

A KSH a munkaerő-felmérésben megkérdezte az egyes ágazatokban dolgozókat, hogy ki mennyire tart a munkanélküliségtől. Ebből kiderült, hogy a legnagyobb létszámú nemzetgazdasági ágban, a feldolgozóiparban minden 10. alkalmazott tart munkahelye elvesztésétől.

A legjobban az adminisztratív és szolgáltatást támogató ágban félnek (16%), de a pénzügyi-biztosítási, valamint a turisztikai szektor is 13% feletti rátával rendelkezik. Átlag feletti a szállítás-raktározásban a munkahelyüket féltők aránya, viszont a kereskedelmi szektor dolgozói sem nyugodtak.

Van azonban néhány ágazat, ahol szinte egyáltalán nem tartanak ettől, ilyen az egészségügy, a villamosenergia, gáz, gőzellátás, a szakmai-tudományos tevékenység, vagy éppen a bányászat.

A KSH kiegészítő felmérése azt is megvizsgálta, hogy mi okozta a legnagyobb gondot Magyarországon az embereknek a veszélyhelyzet időszakában. A legtöbben az egészségüket féltették, de az adatokból az is látszik, hogy az anyagi biztonság veszélybe kerülése is előkelő helyen szerepelt. Nem csoda, hiszen a felmérés szerint az emberek közel 7%-ának nem volt vagy megszűnt a munkája.

A kijárási korlátozás időszakában sokaknak nehézséget okozott a bevásárlás, miközben a járvány időszaka alatt több időt töltöttek az emberek a családjukkal, és ezt sokan online eszközök segítségével tették meg.

