Nem csitul a felfordulás: New Yorkban kijárási tilalmat rendeltek el éjszakára

New York városában hétfőn estétől kijárási tilalmat rendeltek el, közben az egyik rendőrszervezet élesen bírálta Bill de Blasio, demokrata párti polgármestert. Folytatódik tehát a felfordulás Amerika egyik legnagyobb városában is, ami azután indult el, hogy rendőri beavatkozás közben május 25-én este Minneapolisban meghalt George Floyd.

A New Yorkban helyi idő szerint este 11-től reggel ötig érvényes kijárási tilalmat de Blasio jelentette be a Twitteren, tudatva, hogy erről egyeztetett Andrew Cuomóval, az állam szintén demokrata párti kormányzójával.

De Blasio és Cuomo közös közleményt is kiadott a döntésről, bejelentve egyúttal, hogy megkétszerezik az utcákon járőröző rendőrök számát, miután hétfőre virradó éjjel a metropolisz Manhattan negyedében a tüntetők törtek-zúztak, kiraboltak egy patikát, feltörtek luxuscikkeket áruló üzleteket és felgyújtottak jó néhány gépkocsit.

Hétfői sajtókonferenciáján Cuomo kormányzó hiányolta, hogy a tüntetők nem jelentkeztek reformjavaslatokkal.

Az nem elég, hogy utcára vonulok és azt mondom, dühös és csalódott vagyok

- fogalmazott a demokrata párti politikus. "Pozitív reformprogramot is fel kell mutatni" - tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy az erőszakra felbujtók többségükben nem is New Yorkban élnek, hanem más településekről érkeztek a városba.

Cuomo zavarba ejtőnek tartotta egynémely rendőri fellépést is, utalva azokra a videókra, amelyek azt mutatták, hogy hétfőre virradóra egy rendőrautót a tüntetők közé vezettek, egy rendőr pedig bors sprayt fújt az egyik demonstrálóra. A kormányzó helytelenítette a rendőri fellépést, és vizsgálatot is elrendelt.

Bill de Blasio hétfőn újságíróknak azt állította: a tüntetések nagy része békés volt, és dicsérte a rendőröket, mert szerinte visszafogottak voltak. Az erőszakos tüntetéseken egyébként részt vett De Blasio Chiara nevű, 25 éves lánya, akit le is tartóztattak.

Az egyik rendőrszervezet élesen bírálta a polgármestert, azzal vádolva, hogy "magára hagyta a rendőröket". "De Blasio ide ne merjen jönni beteglátogatóba!" - írta a rendőrszervezet a Twitteren.

A szervezet Twitter-fiókját ezt követően felfüggesztették, arra hivatkozva, hogy közzétették a De Blasio lányának letartóztatásáról készített fotót és a lány lakcímét is.

