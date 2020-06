Itt a nagy hír: minden határellenőrzés megszűnik az osztrák-magyar határon

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Az osztrák külügyminiszter röviddel ezelőtti sajtótájékoztatóján azt jelentette be, hogy holnaptól, azaz június 4-én csütörtöktől minden határellenőrzést megszüntetnek 7 szomszédos ország irányába, amelyeket a koronavírus-járvány miatt vezettek be, az egyetlen kivétel Olaszország, mert ott még mindig magasak a napi fertőzéses esetszámok - számolt be a Reuters.