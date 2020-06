Leminősítették az indiai bankokat

11 indiai bankot leminősített a Moody’s, miután az indiai államadóság minősítését is lerontották Baa3-ra Baa2-ről – írja a The Hindu

A Moody’s többek közt a HDFC Bank és a State Bank of India devizartatalék-minősítését rontotta Baa3-ra Baa2-ről, illetve az EXIM India hosszú távú kibocsátói minősítése is Baa3-as osztályzatot kapott, negatív kilátások mellett.

Rontották ezen kívül az HDFC alapszintű adósminőség-értékelését (BCA) is Baa3-ra, illetve az SBA-val kapcsolatosan megjegyezték: az eszközminőség és a profitabilitás is romolhat, melynek negatív hatása lesz a kapitalizációra.

Az elemzők hozzátették: a Bank of Baroda, a Bank of India, a Canara Bank és az Union Bank of India esetében még vizsgálják a leminősítés lehetőségét.