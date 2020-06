Operatív törzs: szabadon utazhatunk Horvátországba, de a hazaérkezés már nem olyan egyszerű

Müller Cecília szerint folyamatosan vizsgálják a helyzetet, több forgatókönyvre fel kell készülni - mondta el. Az első hullámmal úgy is megbirkóztunk, hogy nem volt róla tapasztalatunk, most sokkal több eszköz és lehetőség áll rendelkezésre - mondta Müller, így például a védőeszközöket már be lehetett tárazni. A járványügyi éberséget fenn kell tartani.