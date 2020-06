Megszólaltak az elemzők a gigantikus német mentőcsomagról

Vezető gazdasági elemzők és a szakszervezetek országos szövetsége (DGB) is üdvözli Németországban a koronavírus-járvány hatásainak ellensúlyozására összeállított 130 milliárd eurós (105 ezer milliárd forint) kormányzati gazdaságösztönző programot, amelyet a koalíciós egyeztető tanács 21 órás ülése után, szerda késő este mutattak be.

A csomag "kiegyensúlyozott, okos, és igen tekintélyes méretű" - nyilatkozott Marcel Fratscher, a berlini DIW (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) gazdaságkutató intézet elnöke. Mint mondta, a csomag "újabb fontos lépés a gazdaság újraindításának támogatásában", de félő, hogy "nem az utolsó konjunktúraprogram lesz", mert nem lehet számolni azzal, hogy a német gazdaság gyorsan kiemelkedik a világjárvány miatti válságból.

A DIW elnöke aláhúzta: helyes, hogy a kormány néhány kivétellel valamennyi gazdasági szereplőt, a fogyasztókat és a vállalkozásokat is támogatja. Ez azonban részben a célzottság rovására meg, hiszen mindazok is részesülnek az előnyökből, akiket nemigen visel meg a válság, és a járvány előtt is jól álltak. A többi között hozzátette, hogy az általános forgalmi adó (áfa) ideiglenes csökkentése a fogyasztás serkentésére tett "bátor lépés", úgy is, hogy nem tudni pontosan, mennyiben jelenik meg a csökkentés a fogyasztói árakban.

A Portfolio elemzése itt olvasható:

A müncheni ifo (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München) gazdaságkutató intézet vezetője, Clemens Fuest szerint a program "széles alapozású és többnyire jól átgondolt". A kormány helyesen tette, hogy elvetette az autóvásárlási kedvezmények gondolatát, és nagy meglepetést okozott az áfacsökkentéssel. Ez a csökkentés az új autók értékesítését is élénkíti, az autóiparnak nyújtott egyéb támogatások pedig elősegítik a jövőt szolgáló beruházásokat - mondta az elemző.

A DIW és az ifo vezetője egyaránt hangsúlyozta, hogy a program nagy érdeme az éghajlatváltozás elleni küzdelmet szolgáló technológiák és infrastruktúra fejlesztésének támogatása. A DGB elnöke, Reiner Hoffmann a program szociális elemeit méltatta. Nyilatkozatában kiemelte, hogy a gyermekes családok kiemelt támogatása szakszervezeti követelés volt, és megvalósulása "erőteljes jelzés a válságot megszenvedő családoknak".

A gyermeket nevelő családokat gyermekenkénti 300 eurós juttatással segítik, a támogatást három hónap alatt folyósítják, a családi pótlék rendkívüli és ideiglenes emeléseként. Ugyancsak a családokat szolgálja, hogy a szövetségi kormány további egymilliárd euróval támogatja az önkormányzatokat bölcsődék, óvodák építésében és felújításában.

Az első tervek még arról szóltak, hogy a hagyományos és az elektromos meghajtású autók vásárlását egyaránt támogató kedvezményeket vezetnek be a 2008-2009-es válság idején alkalmazott úgynevezett roncsprémium mintájára. Végül arról döntöttek, hogy bővítik az elektromos meghajtású kocsik vásárlását támogató 2018-as programot - a környezetvédelmi prémium elnevezésű támogatás összegét autónként 3000 euróról 6000-re emelik -, elindítanak egy 2,5 milliárd eurós programot a töltőinfrastruktúra fejlesztésére, a gyártókat és beszállítókat pedig egy 2 milliárd eurós programmal támogatják a jövőbe mutató beruházásaikban.

A Deutsche Bahn (DB) vasúttársaság hozzávetőleg 5 milliárd eurós támogatásra számíthat a járvány miatti kiesés pótlására, a helyi közösségi közlekedési vállalatok megsegítésére további 2,5 milliárd eurót fordítanak szövetségi forrásból. A vállalkozásokat és a háztartásokat egyaránt segíti, hogy az úgynevezett megújulóenergia-törvény (EEG) után EEG-hozzájárulásnak nevezett járulék csökkentése révén kevesebbet kell fizetni az elektromos áramért.

A csomag további súlyponti eleme a helyi önkormányzatok támogatása szövetségi és tartományi forrásokból. Így a szövetségi kormány és a tartományi kormányok megtérítik az iparűzési adóból származó bevétel csökkenéséből fakadó kiesés 50 százalékát, hogy az önkormányzatok megőrizzék működőképességüket és tovább folytathassák beruházásaikat.

A csomag egy sor további elemet is tartalmaz, amelyek részletes kidolgozása még hátra van. Így a többi között tervezik, hogy az eddigi támogatások után további 25 milliárd eurót fordítanak a válságban leginkább sújtott ágazatok támogatására, hogy megelőzzék a tömeges vállalati csődöket, felgyorsítják az újgenerációs (5G) mobil távközlési hálózat kiépítését és az eddiginél jóval több pénzt fordítanak a technológiai újítások leginkább ígéretes irányaként számon tartott mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések ösztönzésére.

Címlapkép: Shutterstock