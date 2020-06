Tényleg brutális gazdasági visszaeséssel számol idén az EKB

Jelentősen rontotta gazdasági előrejelzéseit az Európai Központi Bank (EKB) stábja a koronavírus-járvány hatására. Így az idén 8,7 százalékos visszaeséssel számol a jegybank.

Az első negyedévben 3,8%-kal esett vissza az európai gazdaság teljesítménye, miközben a legtöbb országot még csak minimálisan érintették a korlátozások és lezárások – mondta a csütörtöki kamatdöntés után Christine Lagarde, az EKB elnöke. Hozzátette, hogy az adatok és felmérések további erőteljes visszaesésre utalnak a második negyedévben, bár a legfrissebb indikátorok már arra utalnak, hogy májusban elérhette a mélypontot a gazdaság néhány területe.

Az EKB stábjának friss makrogazdasági előrejelzése alapesetben azzal számol, hogy 2020-ban 8,7%-kal zuhan majd az eurózóna gazdasága, ez 9,5 százalékponttal rosszabb a márciusi becslésnél. Ezt követően 2021-ben 5,2%-os visszapattanás jöhet, majd 2022-ben 3,3%-kal nőhet a valutaövezet GDP-je.

Lagarde kiemelte, hogy a nagy bizonytalanság miatt a közgazdászok két alternatív forgatókönyvet is felvázoltak. Ha kevésbé lesz mély a válság, akkor az idén 5,9%-os visszaesés jöhet, ahonnan jövőre 6,8%-so lehet a visszapattanás és 2022-ben 2,2%-kal nőhet az eurózóna gazdasága. A negatív forgatókönyv viszont azzal számol, hogy idén 12,6%-kal is visszaeshet a GDP, majd onnan 2021-ben is csak 3,3%-os kilábalás jön.

Az EKB az inflációs várakozásait is visszafogta márciushoz képest, Lagarde szerint a következő hónapokban akár még csökkenhet is az áremelkedés üteme, és középtávon az év végéig nyomott marad az infláció. Alapesteben az idén 0,3%-os drágulással számol a stáb, majd jövőre 0,8%-ra emelkedhet ez, de még mindig messze lehet a 2%-os jegybanki céltól.

