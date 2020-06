Újabb részletek derültek ki a nemzeti konzultációról

A nemzeti konzultáció kérdőívén tizenhárom kérdés lesz - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán kiemelte: a koronavírus az európai országok gazdaságaira is komoly hatással van. Sok terv létezik a hatások kivédésére, Európa jövőbeli gazdasági lépéseire. Ezek közé tartozik az örökkötvények kibocsátása, amelyek után generációkon keresztül, "gyakorlatilag végtelenségig" fizethetnék egyes országok, illetve azok lakosai a kamatokat. Mindenképpen szeretnék megkérdezni a magyar embereket arról, hogy mit gondolnak erről az előterjesztésről, erről a tervről, "hiszen mindannyiunk jövőjéről van szó" - mondta az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a koronavírus-járvány következtében sok vállalkozás, vállalat került csőd közeli állapotba. Szeretnék megkérdezni a magyar embereket arról is, hogy miként lehet fellépni az ellenséges felvásárlási szándékokkal szemben. Hiszen - tette hozzá - tőkeerős külföldi vállalkozások és befektetők magyar vállalkozásokat vásárolhatnak fel.

A konzultációban szó lesz az Európai Bíróság azon határozatáról is, mely szerint jogellenes a tranzitzónákban ideiglenesen feltartóztatni azokat, akik az Európai Unióba igyekeznek. Megkérdezik a magyarokat arról is, hogy továbbra is fenn kell-e tartani a magyar határ szigorú védelmét és őrizetét, mivel nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió biztonságának megőrzéséről is szó van.

Az államtitkár azt mondta: mindenkit arra kérnek, hogy - ahogy az elmúlt nyolc alkalommal -, most is ossza meg gondolatait, meglátásait, juttassa vissza a kérdőívet. Akinek pedig erre nincs módja, a későbbiekben webes felületen is kitöltheti a kérdőívet - tette hozzá.