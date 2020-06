Van egy rossz hírünk: a legnagyobb fejlődő országokban berobbant a járvány

A világ legnépesebb országában, a becslések szerint akár 1,4 milliárd fős Indiában is egyértelműen kezd berobbanni a járvány, hiszen már a 10 ezer főt közelíti a napi új fertőzéses esetek száma. Ez az ország méreteihez képest még alacsonynak tűnik, de a valós helyzet feltehetően ennél sokkal rosszabb és a magas népsűrűség, az emberek közötti kontaktusok magasabb száma miatt a járvány további meredek terjedése könnyen elképzelhető.

Eközben éppen a napokban enyhítették tovább a kijárási korlátozásokat sok nagyvárosban. Ez jórészt gazdasági okok miatt következett be, hiszen az elmúlt hetek szigorú korlátozásai jócskán fokozták annak veszélyét, hogy akár több százmillió ember anyagi helyzet is romlik az ázsiai óriásgazdaságban a munkanélküliség miatt.

Mivel a járvány elszabadulása nem lehet érdeke az indiai vezetésnek, így az egyre gyorsulva terjedő fertőzés ismét elvezethet a kijárási korlátozások szigorításához azért, hogy a nagyon gyenge/korlátozott egészségügyi ellátórendszer ne terhelődjön túl még jobban. Mivel hatalmas felvevőpiacról van szó, az elhúzódó indiai karantén szabályok a világ más tájain a gyors gazdasági kilábalást is fékezhetik.

Ezt a hatást erősítheti, hogy több más, nagy népességű fejlődő/feltörekvő országban, így Brazíliában, Mexikóban, Pakisztánban, Bangladesben, Iránban, Irakban, Peruban is gyorsul a járvány terjedése az igazolt fertőzéses esetek alapján.

Így tehát miközben a fejlett világ nagy részében kezd elvonulni a járvány és a kijárási korlátozások csaknem teljes feloldása felé haladunk, aközben több milliárd főt kitevő nagy fejlődő/feltörekvő országokban inkább még befelé megyünk a járványba.

Az alábbi ábrák ezt támasztják alá. Elsőként a napi esetszámok idősorát mutatjuk a négy kiválasztott, jelenleg legnagyobb napi esetszámokat produkáló feltörekvő országban (részben a BRIC-országokról van szó).

Ezeknek az országoknak a járványgörbéjét jobban mutatja a 7 napos mozgóátlag, ami azt is jelzi, hogy a napi esetszámok trendjében India már csaknem lehagyta Oroszországot és a begyorsulás szakaszában járunk. A 212 milliós Brazília görbéje már régóta meredeken gyorsul.

A perui és chilei helyzet sem igazán javul még, sőt.

Pakisztánban és Bangladesben az utóbbi napokban tényleg meredek járvány gyorsulás következett be és sajnos a korábbi napi csúcsokat közelíti a szaúdi friss fertőzési esetszám is, ami a 7 napos mozgóátlagot is elkezdte újra emelni.

Ijesztő, hogy az iráni görbe újra emelkedik, pedig korábban már a járvány első hullámát nagyjából sikeresen megfogták. Úgy látszik, hogy a kijárásin korlátozások enyhülésével újból gyorsan terjed a betegség. Közben az egyiptomi és iraki helyzet is egyre romlik.

Bár a legfrissebb adat szerint az Egyesült Államokban kissé 20 ezer alá csökkent a napi fertőzéses esetszám, de a tüntetéshullám szakértők szerint ismét növelheti majd ezt, közben a 7 napos mozgóátlag is kissé elkezdett felfelé kanyarodni.

Mivel a nagy népességű fejlődő/feltörekvő országokban gyorsul a járvány terjedése, így érthető, hogy a világszintű összesítő adatnál is ez a helyzet: immár napi 116 ezer fős a terjedés a mozgóátlag szerint, ami azt jelenti, hogy világszerte már 6,5 millióan kapták el igazoltan a kórt, 386 ezren elhunytak és közben 2,8 millióan már meggyógyultak belőle a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem csütörtök reggeli összesítése szerint.

A főbb gócpontok friss adatai

Továbbra is az Egyesült Államokat sújtja a leginkább a betegség, ahol 1 851 520 a fertőzöttek száma, 107 175-en haltak meg, és 479 258-an meggyógyultak - írja az MTI a csütörtök reggeli összesítésében.

Brazíliában továbbra is gyorsan nő a fertőzöttek száma: csütörtökre 584 016-ra emelkedett. A kórban 32 548-an haltak meg, 238 617-en pedig felgyógyultak.

Oroszországban 431 715-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 5208, a gyógyultaké 195 559.

Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 281 270 volt, 39 811-en haltak meg a betegségben, és 1212-en gyógyultak ki belőle.

Spanyolországban 240 326 fertőzöttet, 27 128 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak.

Olaszországban a fertőzöttek száma 233 836, a halálos áldozatoké 33 601, és 160 938-an gyógyultak fel a Covid-19-ből.

Indiában 216 919 fertőzöttet, 6088 halálos áldozatot és 104 107 gyógyultat jegyeztek fel.

Franciaországban 188 802 fertőzöttről, 29 024 halálos áldozatról és 69 573 gyógyultról tudni.

Németországban 184 121 a fertőzöttek száma, 8602 a halottaké, és 167 453-an meggyógyultak.

Peruban 178 914 fertőzöttet, 4894 halálos áldozatot és 72 319 gyógyultat regisztráltak.

Törökországban 166 422 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4609, a gyógyultaké 130 852.

Iránban 160 696 fertőzöttről, 8012 halálesetről és 125 206 gyógyultról tudni.

Chilében 113 628 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 1275, a gyógyultaké 21 605.

Mexikóban 101 238 fertőzöttet diagnosztizáltak a SARS-CoV-2 nevű vírussal, 11 729-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 72 680.

Kanadában 94 641 fertőzöttet, 7579 halálos áldozatot és 51 506 gyógyultat tartottak számon.

Szaúd-Arábiából 91 182 fertőzöttet, 579 halálesetet és 68 159 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 160 esetet tartottak nyilván csütörtök reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 404 felépültet.

