Varga Mihály optimista: gyorsabb lesz a magyar kilábalás, mint máshol

A járványveszély sikeres kezelése után a gazdasági forgatókönyvek kezelésében is sikeresebbek lehetünk, mint más országok. Adott a lehetőség arra, hogy gyorsabban épüljön vissza a gazdasági növekedés, mint másutt - jelentette ki a Figyelőnek adott interjújában Varga Mihály. A pénzügyminiszter kiemelte, hogy a törlesztési program, az adóintézkedések és a munkahelyvédelmi programok is hatékonynak bizonyultak.

"Nem az a cél, hogy a közszféra kereteiben történjen a munkahelyek visszaépítése, de ez nem zárja ki, hogy azoknál az állami intézményeknél és vállalatoknál, ahol a válság előtt munkaerőhiány volt, megpróbáljuk a megnövekedett munkanélküliséget átvezetni és ezzel csökkenteni" - hangsúlyozta Varga Mihály.

Hozzátette, azzal lehet kalkulálni, hogy a "statisztikai mélypontot áprilisban érjük el, és májusban, majd júniusban a kilábalás, a gazdaság talpra állása egyre inkább érezhető lesz. Ebből kifolyólag azzal tervezünk, hogy a kiesett két hónap és a fokozatos visszaállás miatt három százalékos visszaesés lesz idén".

Az interjú érdekessége, hogy felmerült a 2021-es költségvetés korai elfogadásának elhalasztása. A jelenlegi bizonytalan gazdasági környezetben ez teljesen logikus is lett volna, hiszen nagyon nehéz előrejelezni 2021-re, igazából még a 2020-as évet sem lehet prognosztizálni. Erről részletesen ebben a cikkünkben írtunk:

Varga közölte, felmerült a lehetősége, hogy a parlament őszi ülésére halasszák a 2021-es költségvetési törvényjavaslat vitáját, azonban az elmúlt öt évben olyan versenyelőnyt gyűjtöttek össze a magyar gazdaság szereplői számára, amelyet nem érdemes feladni. A kiszámíthatóság és a tervezhetőség sokkal hamarabb jelenik meg minden gazdasági szereplő, a vállalkozások, a háztartások, de a magánszemélyek számára is, mint más országokban.

Arra a kérdésre, hogy mennyiben lesz más a 2021-es büdzsé, mint a korábbiak voltak, azt válaszolta, hogy tartalmi módosítás is történt. A költségvetés szerkezetét átláthatóbbá tették: azoknak a soroknak a száma, amelyek ebben a dokumentumban szerepelnek, megfeleződnek 2021-re.

Kiemelte, ugyanakkor fontosabb a formánál a tartalom: a jövő évi költségvetés a gazdaságvédelem költségvetése lesz. Egyik pillére a háromezer milliárd forintos egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, amely forrást nyújt a fő egészségügyi kiadások biztonságos finanszírozására. A büdzsé másik fő pillére a 2550 milliárd forintos gazdaságvédelmi alap, amely a munkahelyek védelméhez és újrateremtéséhez gyűjti össze az anyagi erőforrásokat. Ez az alap fedezetet nyújt a beruházások ösztönzésére, közútfejlesztésre, karbantartásra, az innovációs támogatásokra.

"Igyekeztünk minél nagyobb tartalékkal megtervezni a 2021-es költségvetést a GDP fél százalékát kitevő, 270 milliárd forintos központi tartalék nem nevezhető kevésnek" - húzta alá Varga Mihály. Arról azonban nem beszélt, hogy ez nem számít kiemelkedően magas tartaléknak, ekkora mértékű tartalék még békeévekben is szokott lenni a büdzsében.

A pénzügyminiszter az állami beruházásokkal kapcsolatosan úgy fogalmazott: folytatni fogják. Kiemelkedik két nagy beruházás: a Budapest-Belgrád vasútvonal építése és Paks-2. Továbbá a Magyar Falu-, az Egészséges Budapest-, vagy a megyei jogú városokat támogató Modern Városok Program is folytatódni fog.

Varga Mihály a Figyelőnek beszélt a 750 milliárd eurós mentőcsomagról is. Úgy vélekedett: sok még a bizonytalanság, csak a fő vonalakat ismertette az Európai Bizottság elnöke. "Furcsa logika működik Brüsszelben, mivel úgy tűnik, a szegényebb országok kárára csoportosítják majd át a forrásokat a tehetősebb országok irányába. Francia-olasz-spanyol pénzeső lehet, hogy lesz, de a közép-kelet európai országok megint a sor végére kerülhetnek, pedig eddig is felettébb szerények voltak az uniós lépések" - hangsúlyozta végezetül.

Az egyértelműen látható a jövő évi költségvetésen, hogy a kilábalást erőteljesnek feltételezi, mivel részletes vizsgálódásaink alapján megállapítottuk, hogy jövőre látványos bevételnövekedésre számít szinte minden soron a Pénzügyminisztérium.

A miniszterrel készített interjúban több ponton is ellentmondásokat fedeztünk fel. Elárulta Varga Mihály, hogy felmerült a költségvetés korai elfogadásának felülvizsgálata, de végül az őszre halasztást elvetették, mert az elmúlt évek bebizonyították, hogy ez versenyelőnyt jelent az országnak. Meglátásunk szerint ez az elmúlt évekre igaz volt, de a jelenlegi bizonytalan környezetben nem feltétlenül igaz, hiszen a 2020-as bázisévet sem ismerjük. Mindemellett az előttünk álló hónapokat korábban soha nem látott kockázatok övezik, így fennáll a veszélye annak, hogy az elkövetkező időszakban az élet felülírja a terveket, így a 2021-es várakozásokat is. Ha pedig ez megtörténik, akkor a kormánynak azonnal reagálnia kell, így viszont megszűnik a költségvetés korai elfogadásának horgony szerepe.

Az interjú címe azt üzeni a miniszter szavai alapján, hogy átláthatóbb lesz a költségvetés. Ezzel arra utal a tárcavezető, hogy kevesebb sor van a tervezetben és ezáltal könnyebben értelmezhető a javaslat, de megítélésünk szerint ezzel az újfajta törekvéssel épp az átláthatóság, a transzparencia és az összehasonlíthatóság sérül. Szerintünk nem attól lesz átláthatóbb egy költségvetés, hogy egyre kevesebbet árul el, hanem attól, hogy részletesen és közérthetően mutatja be, mi és miért történik a költségvetésben. A kormány nem bontja ki olyan részletesen a tervezetet, mint korábban és több olyan információ is hiányzik, ami a korábbi gyakorlat alapján még megvolt. Ha már transzparencia: a jövő évi költségvetés érdemeit nagy mértékben csökkenti, hogy a 2020-ra várható kiadási és bevételi sorok teljesülése nem található meg benne, a kormány a jövő évi tervszámokat az idei eredeti (még 2019 nyarán elfogadott) előirányzatokhoz viszonyítja, aminek az üzenetértéke minimális. Sajnálatos, hogy a koronavírus-járvány hatásait nem vezette át eddig tételesen és nyilvánosan a kormány az idei költségvetésben. Mert akkor kiderülne például, hogy a gazdasági visszaesés mit okoz pontosan a főbb bevételi sorokon, valamint az a bizonyos 923 milliárd forintos elvonás a minisztériumoktól hogyan jön össze, amit - mint azóta kiderítettük - fokozatosan épít vissza a kormány az idei büdzsében.

Arról is beszélt a miniszter, hogy a formánál fontosabb a tartalom és a jövő évi büdzsé a gazdaságvédelem költségvetése lesz. Ehhez képest viszont a Gazdaságvédelmi Alapba már korábban is jól bevált intézkedéseket tett a tárca (főleg az egyedi beruházásokra gondolunk itt), a járványvédelmi alap pedig kvázi az Egészségbiztosítási Alappá változik (vagy fordítva), minimális plusz forrásokat allokálva erre a területre. Ezért ebből a szempontból a költségvetés érdemi tartalmi módosításáról nem beszélhetünk (átcímkézésekről, átcsoportosításokról annál inkább). Annál is inkább, hiszen a költségvetés 2,9%-os hiánycélt tűzött ki jövőre, látványosan mindent ennek rendelt alá a kormány, vagyis a fiskális politika szigorító lesz jövőre és szűkíti saját mozgásterét.

A miniszter szerint a 270 milliárd forintos tartalék "nem nevezhető kevésnek". Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy a 2020-as évet 448 milliárd forintos tartalékkal tervezte meg a kormány, és úgy, hogy eredetileg az idei költségvetés 1%-os hiánnyal számolt. Vagyis méretes explicit és implicit tartalékokat tartalmazott az idei büdzsé. Ehhez képest látványosan kisebb az idei tartalék mértéke, de a korábbi évekkel összevetve is alacsonyabb. Főleg ha hozzátesszük, hogy a 270 milliárd forintból 120 milliárd forint az általános tartalékot szolgálja, amit a kormány előszeretettel költ el a legkülönbözőbb célokra, így ezt nem is sorolhatjuk a szabad tartalékok közé, amelyhez bizonyos kockázatok bekövetkezése esetén hozzányúlhatna a kormány. Az alacsony jövő évi tartalékképzés pedig igencsak kockázatos tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a terveket szokatlanul nagy bizonytalanság övezi.