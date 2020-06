Bedöntötte a magyar ipart a koronavírus-válság, ezt hívják totális összeomlásnak!

Elképesztő mértékben, 30,5%-kal zuhant az ipari termelés Magyarországon áprilisban az előző hónaphoz képest. A koronavírus-járvány időszakában akkora zuhanást láthattunk, amekkorára a 2008-2009-es világgazdasági válság legsúlyosabb időszakában sem volt példa.

Áprilisban 36,6%-kal esett vissza az ipari termelés az előző év azonos időszakához képest a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján. A KSH közlése szerint a legnagyobb súlyú feldolgozóipari alágak közül kiugró visszaesés volt a járműgyártásban, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása kisebb mértékben csökkent. Az alágak közül csak a gyógyszergyártásban nőtt a kibocsátás – áll a jelentésben. A járműgyártás jelentős visszaesése nem meglepő, hiszen a korlátozó intézkedések időszakában a magyarországi autógyárak termelése átmenetileg leállt.

Az ipar hatalmasat zuhanása azzal függ össze, hogy a koronavírus-járvány miatt erőteljes korlátozó intézkedéseket vezettek be Magyarországon és szerte Európában. Számos gyár termelése átmenetileg leállt a hónapban, de ahol dolgoztak, ott is csak visszafogott volt a termelés. Egyrészt be kellett tartani a különböző távolságtartási és egészségügyi szabályokat, másrészt a belső és a külső kereslet is összeesett, vagyis bőven elég volt alacsonyabb szinten termelni.

A következő hónapokban már az áprilisinál jobb adatok várhatóak. Májusban részlegesen feloldották a korlátozó intézkedéseket, és elkezdték újraindítani a gazdaságokat Európában, azonban a hónapban még biztosan érdemi visszaesést láthatunk majd éves alapon. Habár a visszaesés mértéke áprilisban nagyobb volt, mint a 2008-2009-es világgazdasági válság legsúlyosabb időszakában, azt remélhetjük, hogy az ipar hanyatlása nem tart olyan sokáig, mint akkor. Erre utal a beszerzésimenedzser-index alakulása is, amely májusban már kissé kedvezőbb kilátásokról tanúskodott, mint az előző hónapokban. Vagyis vélhetően mélyebb, de rövidebb válsággal nézhetünk szembe, mint amit 2008-2009-ben láthattunk.

Címlapkép: Getty Images