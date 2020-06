Trump: Kína sosem fog utolérni minket

A kínai gazdaság nem fogja utolérni az amerikait – jelentettte ki pénteki sajtótájékoztatóján Donald Trump. Azt ugyanakkor az amerikai elnök sem tudja, mi lesz a januárban aláírt kereskedelmi megállapodás sorsa, elismerte, hogy ma másként látja a helyzetet, mint három hónapja.

A vártnál jobb májusi munkaerőpiaci adatok után tartott sajtótájékoztatót Donald Trump, az amerikai elnök a gazdaság kilátásairól és a Kínával való konfliktusról is szót ejtett. A munkaerőpiac kapcsán Larry Kudlow, az elnök gazdasági tanácsadója elmondta, hogy a nem várt javulás annak volt köszönhető, hogy az átmenetileg elbocsátott embereket a gazdaság újranyitásával párhuzamosan újra felvették dolgozni. Szerinte a júniusi adatokban folytatódhat a kedvező tendencia.

Az utóbbi hetekben ismét erősödő amerikai-kínai konfliktussal kapcsolatban Trump kijelentette: ma már egy kicsit máshogy látja az év elején aláírt kereskedelmi megállapodást, mint három hónapja. Az elnök őszintén beszélt arról, hogy nem tudja, tudnak-e békésen meglenni Kínával egymás mellett.

Az amerikai gazdaság fokozatos újranyitásáról is beszélt az elnök, kiemelte, hogy Kalifornia is elkezdhet visszatérni a válság előtti élethez, Floridát pedig megdicsérte az újranyitásért. A gazdaság járvány miatti lezárását egy hurrikánhoz hasonlította, amiből gyors visszapattanás jöhet Amerikában. Az elnök szerint lassan az iskolák is újra kinyithatnak.

Trump félreérthetetlenül utalt az utóbbi napok zavargásaira, szerinte most az a legfontosabb, hogy a nemzet együtt dolgozzon a gazdaság újraépítésén.

