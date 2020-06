Amerika fővárosában eddig nem látott tüntetés jöhet

Szombaton várhatóan hatalmas tüntetés zajlik majd az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban, a George Floyd afroamerikai férfi meggyilkolása miatt kirobbant tüntetéshullám 12. napján – számol be a Reuters.

A 46 éves Floyd május 25-én halt meg rendőri akció közben Minneapolisban, a halála országszerte tüntetéseket robbantott ki a rendőri brutalitás és rasszizmus ellen. Az aktivisták most az ország fővárosába szerveznek tüntetést, amelyre egymillió embert várnak.

Washington DC rendőrfőkapitánya, Peter Newsham a helyi médiának úgy nyilatkozott, hogy a város történetének eddigi egyik legnagyobb tüntetésre készülnek. A rendőrfőkapitány nem mondott becslést a számokra, a helyi média szerint több tízezres nagyságrendben vehetnek rajta részt.

A Reuters forrása szerint a Fehér Ház környékére hát buszból több száz pajzzsal és védőöltözettel felszerelt rendész érkezett.

Pénteken Atlantában, Miamiban, Los Angelesben, Minneapolisban, New Yorkban és Denverben is zajlottak tüntetések, a Fehér Ház előtt pedig kisebb összecsapásokra is sor került a rendőrökkel. A lap azt írja, hogy a rendőrség az eljárásrend megváltoztatására készül, Denverben például a szövetségi bíróság utasította a rendőrséget a könnygáz és egyéb, nem halálos eszközök használatának mellőzésére a korábban látott sérülések miatt.

A tüntetések nem csak az Egyesült Államokban zajlanak: Ausztráliában pár ezres, Tokióban és Szöulban pár százan vonultak az utcára.

