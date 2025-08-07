Megszületett a megállapodás Trump és Putyin csúcstalálkozójáról

Már a következő napokban találkozhat egymással az Egyesült Államok és Oroszország vezetője. Uszakov szerint már arról is határoztak, hogy a két vezető hol fog találkozni, bár ezt egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

Az amerikai fél javaslatára elvi megállapodás született egy kétoldalú találkozó megtartásáról a legmagasabb szinten a következő napokban, azaz Vlagyimir Putyin elnök és Donald Trump találkozójáról

– fejtette ki a segédtiszt.

Hozzátette, hogy a két ország diplomatái megkezdték a közös munkát a csúcstalálkozó részleteinek tisztázásával kapcsolatban.

Moszkva és Washington kapcsolata 2025 nyarára mélypontra jutott, miután a Fehér Ház úgy értékelte, hogy a Kreml lényegében csak blöfföl és esze ágában sincs leállítani a háborút Ukrajnában. Steve Witkoff, az amerikai elnök közel-keleti különmegbízottja jó kapcsolatot épített ki az orosz féllel, szerdán újra találkozott Putyinnal ez pedig újabb fordulatot hozott: a kapcsolat hirtelen elkezdett felmelegedni, és személyes elnöki találkozót fogadtak el.

Az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalások korábban Törökországban és Szaúd-Arábiában zajlottak, jó esély van arra, hogy ezek közül az egyikben lehet az elnöki csúcs.

A címlapkép illusztráció, azon egy 2019-es találkozó képe látható a két vezető között. Címlapkép forrása: Kremlin.ru, via Wikimedia Commons