Egy lagzi miatt ugorhatott meg a napi koronavírus esetszám Iránban

Egy esküvő járulhatott hozzá a koronavírusos esetszám hirtelen növekedéséhez Iránban - mondta Haszan Róháni, az ázsiai ország elnöke.

Irán április közepe óta fokozatosan enyhíti a korlátozásokat, az elmúlt napokban jelentősen megnőtt az új napi fertőzések száma: csütörtökön 3574 új eset volt, ami február óta a legmagasabb. Iránban összesen 169 425 fertőzöttről és 8209 halálos áldozatról tudni.

Egészségügyi tisztségviselők egy második hullámtól tartanak. Ugyanakkor elismerték: előfordulhat, hogy a kiterjedtebb tesztelés az oka az esetek megemelkedett számának. Az egyik tisztségviselő ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy a Teheránban regisztrált új fertőzöttek 70 százaléka a fővároson kívül járt az elmúlt napokban.

Róháni hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben nincs más lehetőség, az életnek a megszokott kerékvágásban kell folytatódnia. "Dolgoznunk kell, gyárainknak működniük kell, boltjainknak nyitva kell tartaniuk, és lendületben kell maradnunk a szükséges mértékig" - hangsúlyozta.

Az iráni egyetemek szombaton, több mint 3,5 hónap szünet után újranyitottak, és egy hét múlva az óvodák is megnyitják kapuikat. A belföldi turizmus is újraindulhat, illetve a zene- és nyelvórák, valamint a Korán-oktatás. Június 21-től újra működhetnek a mozik, a színházak és a koncerttermek, de csak 50 százalékos kapacitással. Több mecset is újra fogadhatja a híveket. A járvány által legkevésbé érintett területeken már múlt hónapban megnyithattak az imahelyek.