Biztosítani kell az ellátást az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközökkel - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a közösségi oldalára feltöltött videoüzenetében.

Szijjártó Péter szerint a koronavírus-világjárványról senki nem tudja, hogyan alakul a jövőben, lesz-e második hullám, de "nekünk a legrosszabb forgatókönyvre is felkészültnek kell lennünk." Ezért a Kína-Magyarország légihíd továbbra is üzemel, a héten is több repülőgép szállított a védekezéshez szükséges eszközöket Budapestre, 1800 lélegeztetőgép és 1 millió 800 ezer maszk érkezett.