A koronavírus hatása: májusban korábban soha nem volt ekkora költségvetési hiány

In English

Májusban 324 milliárd forintos hiány alakult ki a központi költségvetésben a Pénzügyminisztérium előzetes tájékoztatása szerint. A járvány elleni védekezés, valamint a gazdaság támogatásának lépései okozták elsősorban a soha nem látott méretű ötödik havi hiányt.

2020 májusában a központi alrendszer 324,1 milliárd forintos hiánnyal zárt - jelentette a tárca. A korábbi évek májusi egyenlegadatával összevetve ez az érték kimagasló, korábban soha nem volt ekkora ötödik havi deficit. Mindez azonban nem meglepő a koronavírus-járvány miatt: a járvány elleni védelem és gazdaságvédelmi intézkedések rányomják a bélyegét a büdzséfolyamatokra.

A PM ennek kapcsán kiemelte, hogy május végéig összesen 590 milliárd forintnyi járványügyi eszközbeszerzésről született döntés, ebből a védekezésre fordított kiadások május végére elérték a 450 milliárd forintot. Emellett megjegyzi azt is, hogy a kormány többek között munkahelyvédelmi és munkahelyteremtő bértámogatással, adókönnyítésekkel és a beruházások támogatásával is segíti a vállalkozásokat, a gazdaságvédelmi program keretében. Azt ugyanakkor nem részletezi a tárca, hogy ezek a gazdaságvédelmi intézkedések összességében mennyivel rontották az első 5 hónapban a költségvetés egyenlegét, vagyis a transzparencia hiányos. Múlt heti elemzésünkben elsőként mutattuk be, hogy a gazdaságvédelmi lépések egyre nagyobb hányada mögött van uniós forrás, ami közvetlenül nem rontaná az egyenleget:

A járványon túl - Mire jutott még?

2020. május végéig összesen 486,7 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, a 2020. évi első öthavi uniós kiadások ugyanakkor meghaladták a 967,6 milliárd forintot - részletezte a tárca, vagyis az EU-források egyenlege is rontotta a teljes képet.

"Emellett a hazai kiadások közül 2020. május végéig kiemelhetők a közúthálózat fenntartására és működtetésére (55,8 milliárd forint), a Falusi Útalapból (53,0 milliárd forint) a Modern Városok Program terhére (29,1 milliárd forint) kiadott források. Számottevők még a közúthálózat felújítására (26,3 milliárd forint) a Beruházás ösztönzési célelőirányzatból (24,4 milliárd forint) kifizetett összegek, továbbá jelentős összeg jutott a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására (22,6 milliárd forint) is" - sorolta.

"A kormány - ahogyan a veszélyhelyzet alatt, úgy a járványügyi készültség során is - minden szükséges forrást biztosít a védekezéshez, miközben a GDP-arányos idei hiánycél továbbra is 3,8%-on tartható" - nyugtat meg mindenkit a PM.

Mennyi lesz az annyi?

Az jól látható az idei költségvetési folyamatok alapján, hogy a járvány alapjaiban írta át az egyenleg lefutását, a korábbi évek visszafogottabb nominális hiányszámai idén távolinak tűnnek.

A kormány várakozásai szerint az idei 3%-os recesszió mellett 3,8%-os hiány várható, ám a nagyobb visszaesés természetesen az egyenleget is tovább ronthatja, így nem kizárt, hogy ez a hiánycél teljesülés veszélybe kerül.

Az eredeti 367 milliárd forintos pénzforgalmi hiánycél közel 3-szorosa jött már össze 5 hónap leforgása alatt. Nem véletlen, hogy a kormány ezt a hiánycélt előbb 1601 milliárd forintra, majd legutóbb már 1890 milliárd forintra emelte. Ha ahhoz viszonyítjuk, akkor a kumulált deficit elérte a módosított éves terv 55,6%-át.

Címlapkép forrása: MTVA/Bizományosi: Balaton József