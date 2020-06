Immár hivatalos: 166 éve példátlan sikerszériát zúzott szét Amerikában a koronavírus-válság

Az NBER-nek elvileg két egymást követő negyedéves zsugorodás szükséges ahhoz, hogy kimondhassa: kitört a recesszió az országban, de van rugalmassága abban, hogy egyéb körülményeket is figyelembe vehessen (pl. a visszaesés mélysége, intenzitása). Minden bizonnyal ez most így történt, és ez egyúttal az is jelenti, hogy a fellendülés már a koronavírus-válság előtt megakadt.

Az idei első negyedévre 4,8%-os GDP-visszaesést közöltek az amerikai hatóságok (évesített negyedéves alapon), amit az idei második negyedévben a várakozások szerint 20-40%-os zuhanás követhetett (az évesítés erősen felnagyítja a változást).

A válság kitörése óta a heti friss segélykérelmek kumulált száma már 40 millió fő fölé ugrott, de közben a nem-mezőgazdasági új munkahelyek számában az áprilisi drasztikus ugrás után májusban óriási meglepetésre már növekedés következett be (+2,5 millió fő). Ez az amerikai munkaerőpiac fokozott rugalmasságával magyarázható, azaz rengeteg embert azonnal kirúgtak/ideiglenesen elbocsátottak a munkahelyükről, akik be is regisztráltak segélyért, illetve az amerikai statisztika állástalannak veszik, de már elkezdtek gyorsan visszatérni állásba, ahogy a kijárási korlátozásokat elkezdték enyhíteni.

(Marketwatch)

Címlapkép forrása: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images