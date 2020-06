Gazdaság 2020. június 08. 16:45 Terjed az ebola Kongóban

Akár 12-en is megfertőződhettek ebolával a Kongói Demokratikus Köztársaságban, 6-an közülük meghaltak - jelentette be hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO), hozzátéve, hogy ezúttal az afrikai ország északnyugati részéről jelentettek eseteket.