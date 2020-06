Elszálltak az amerikai hozamok - mit lép a Fed?

A munkanélküliségi adatok önmagukban nem jelentenek sokat a Fed számára, az erre adott piaci reakciók viszont annál inkább. A kedvező adatok miatt a befektetők ismét a részvénypiacok felé fordultak, az amerikai állampapírhozamok így jelentősen megnőttek az elmúlt napokban.

A Morgan Stanley stratégái szerint elképzelhető egy meredekebb hozamgörbe, az amerikai gazdaság gyors fejlődése ugyanis eredményezhet egy „rendszerváltást” – írja a Bloomberg.

„Úgy tűnik, hogy a gazdasági narratíva egy szempillantás alatt átfordult az elnyújtott helyreállást valószínűsítő forgatókönyvről a V-alakú kilábalás felé” – mondta Guneet Dhingra, a Morgan vezető stratégája. Dhingra elmondta azt is, hogy meredekebb hozamgörbét vár a váratlanul jó májusi adatok miatt.

Ha a következő adatok is a munkaerőpiac gyors helyreállását igazolják, akkor a görbe a továbbiakban is meredekebbé válhat

- írta.

A 10 éves hozamok majdnem 25 bázispontot ugrottak, ahogy a befektetők az amerikai gazdaság újranyitása miatt egyre inkább visszatérnek a részvénypiacokhoz. Az emelkedés miatt már szoba került, hogy a Fednek életbe kéne léptetnie egy felső határt, amelyet Japánban és Ausztráliában is használnak a jegybankok.

A Morgan azt tartja valószínűnek, hogy a Fed a hozamok további 25-30 bázispontos emelkedése esetén már beavatkozhat. Arra azonban nem számít a Morgan, hogy a Fed szerdai ülésén elfogad valamilyen hozamgörbét menedzselő döntést. A bank elemzői szerint egy havi 80 milliárd dolláros mennyiségi lazítás felé mozdulhat el a jegybank. A Fed bejelentése szerintük nem fog nagy reakciókat kiváltani az állampapírpiacokon.

Sok elemző szerint még nincs kint a vízből a gazdaság

Derek Holt, a Scotiabank közgazdásza szerint aligha valószínű, hogy a Fed egy maréknyi pozitív meglepetést okozó adat – mint például a májusi munkanélküliség - miatt azonnal változtat a narratíváján – nyilatkozta a Marketwatchnak. Szerinte továbbra is a helyreállítás támogatása lesz a Fed célkeresztjében. Hasonló véleményen volt Richard Moody, a Regions Financial Corp vezető közgazdásza is, szerinte a májusi munkanélküliségi adat a Fed szempontjából nem változtat semmin.

Sal Guatieri, a BMI Capital Market vezető közgazdásza is megjegyezte a lapnak adott nyilatkozatában, hogy a néhány kedvező adat még nem jelenti azt, hogy az amerikai gazdaság kint van a vízből. David Donabedian, a CIBC Private Wealth Management befektetési vezetője viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénteki munkanélküliségi adatok után a negatív kamatok lekerültek a Fed napirendjéről.

Jelentős változtatást tehát egyik elemző sem vár a Fed keddi-szerdai ülésén, de az állampapír-hozamok emelkedése miatt némelyek szerint szóba kerülhet a hozamgörbe-kontroll esetleges bevezetése.

Címlapkép: Getty Images