Generációváltó magyar cégek: már többször is bizonyított ez a mentőöv

Csiki Gergely Cikk mentése Megosztás

Tavaly szeptemberi indulása óta fontos finanszírozási űrt tölt be a hazai kis- és közepes vállalkozások esetében a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő KKVPRO üzletága. Láving Gusztávval, a terület befektetési igazgatójával az eddigi néhány hónap tapasztalatait beszéltük át kitérve arra, hogy miért van jelentősége ennek a tőkeági finanszírozásnak, hogy melyek a legjellemzőbb élethelyzetek a generációváltással szembenéző hazai cégtulajdonosok esetében, hogy a Hiventures hol kapcsolódik be a folyamatba, mitől függ a tőke-alapkezelő hozamelvárása és hogy kik is veszik meg generációváltás miatt eladósorba került magyar vállalkozásokat.