Kijöttek a friss GDP-adatok - Magyarország lecsúszott az EU élmezőnyéből

Közzétette az első negyedéves GDP-növekedési adatokat Írország, Málta és Görögország is. Írország ezúttal is a legkedvezőbb adatról számolt be, mind negyedéves, mind éves alapon jeletős növekedést tudott felmutatni, utóbbi szerint ezzel Magyarország az ötödik helyre szorult vissza. Az EU gazdasága az első negyedévben éves alapon 2,6%-os esést produkált.