Meglepőt vallottak a svédek koronavírus-ügyben: nem gazdasági megfontolásokból döntöttek a svéd modell mellett

A svéd pénzügyminiszter szerint a kormánynak sosem állt szándékában azért egy enyhébb koronavírus-korlátozást bevezetni az országban, hogy ezzel védje a gazdaságot – írja a Bloomberg.

Magdalena Andersson pénzügyminiszter egy interjúban árulta el, hogy nem vették figyelembe a gazdasági szempontokat, amikor a svéd modell mellett döntöttek (a svédek koronavírussal kapcsolatos korlátozásai a legenyhébbek között voltak a világon – a szerk.).

Azzal, hogy a svédek nem hoztak kijárási korlátozásokkal kapcsolatos szigorúbb döntéseket a koronavírus miatt tavasszal, a magukénak tudhatják az egyik legnagyobb halálozási arányt, amit eddig a koronavírus kapcsán a világban mértek. Azt gondolhatnánk, hogy az enyhébb korlátozások legalább a svéd gazdaságnak jót tettek, de a pénzügyminiszter még májusban beszélt arról, hogy országa egy nagyon mély gazdasági válsággal néz szembe, az idei GDP 7%-kal is visszaeshet.

Andersson a mostani interjúban is megerősítette, miszerint a második világháború óta nem látott gazdasági recesszió továbbra is fennáll, ugyanakkor szerinte már van néhány arra mutató jel, hogy a gazdaság nagyon alacsony szintről, de újra magára találhat, továbbá az is biztató, hogy a fogyasztás Svédországban kevésbé esett vissza, mint más országokban.

A svédek koronavírussal kapcsolatos politikájáról már több cikkünkben is írtunk, számos bírálat érte őket a gyakorlatilag nem létező korlátozások miatt. A stratégia mindeközben politikai válságot is hozott az országban, múlt héten a vezető epidemiológus elismerte, hogy hibázott, és talán szélesebb körű lezárásokat kellett volna javasolnia a miniszterelnöknek.

A svédek körében múlt héten elvégzett felmérés szerint 20 százalékponttal csökkent a lakosság bizalma a kormányban abban, hogy megfelelően tudják kezelni a mostani válságot, ezt a lakosság alig fele hiszi már csak el.

A svéd hatóságok egyelőre bíznak abban, hogy hosszútávon az ő stratégiájuk lesz a jobb a koronavírus kezelésével kapcsolatban. A pénzügyminiszter az interjúban azt mondta, meghallgatták a járványügyi szakemberek véleményét arról, mi lesz hosszú távon a leghatékonyabb kezelési stratégiája a vírusnak, ezért nem voltak szigorú korlátozások.

