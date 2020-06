Nagyot ugrott a svédeknél és lengyeleknél a fertőzöttek száma, kemény lépés jött a bányászoknál

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Átlépte a 7,1 milliót világszerte az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma és sajnos már 400 ezer felett jár az elhunytaké is, miközben 3,3 millióan már meggyógyultak a betegségből. Figyelemre méltó, hogy Svédországban és Lengyelországban az utóbbi napokban meredeken emelkedett az új fertőzéses esetek száma, ezért utóbbiaknál mától váratlanul bezártak három hétre 12 szénbányát, mert a legtöbb új fertőzés a bányászok között van. A brazil fertőzéses és halálozási adatok megbízhatósága tovább csökkent, mert miután ellentmondásos adatokat közölt az egészségügyi tárca, hirtelen eltűnt az adatbázis az oldalukról, aztán a közzétett adatok kapcsán adatmanipulálást emlegetnek vezető politikusok. Világszerte egyébként továbbra is rekordütemben terjed a fertőzés, amiben nagy szerepe van a brazil mellett az indiai, bangladesi, szaúd-arábiai, mexikói, pakisztáni terjedés továbbra is nagyon gyors ütemének.