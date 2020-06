Új világ jön a vállalkozók életében - A kkv-k harmada még felkészületlen

Egy reprezentatív felmérés rámutat, a kkv-k 80, az egyéni vállalkozóknak pedig csak 58 százaléka tud arról, hogy hamarosan a kisebb összegű áfás számlákat is be kell küldeni online a NAV-nak.

A két lépcsőben - 2020. július 1-jével, majd 2021. január 1-jével - életbe lépő jogszabály jelentős változást hoz az online számla adatszolgáltatási kötelezettségben, ez leginkább a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint az egyéni vállalkozók mindennapjait alakíthatja át. Ugyanakkor a változásra a legtöbben nincsenek felkészülve.

Használják az online számlázást, de még mindig a kézi számlatömb tarol

A kkv-k és az egyéni vállalkozók körében összességében még mindig a kézi számlatömb a leggyakrabban alkalmazott számlázási módszer, sokszor még azok is használnak legalább részben kézi számlatömböt, akik egyébként online számlázóval is rendelkeznek - ez derül ki többek között Számlázz.hu megbízásából az NRC kutatóintézet által készített reprezentatív felmérésből.

A válaszadók csaknem kétharmada részesíti előnyben a kézi számlatömböt, kicsit több mint egyharmaduk használja legtöbbször az online számlázást, és egyötödük él a telepíthető számlaprogramok lehetőségével. Ráadásul a kutatás azt mutatja, hogy még mindig fontos, hogy kinyomtatva is meglegyen a számla az online számlázóprogram alkalmazásakor is, hiszen tízből négy vállalkozó kinyomtatva adja át vagy postázza vevőinek az online számlázóban kiállított számláit.

Még mindig sokan idegenkednek az online számlázástól

A kutatásból az is kiderült, hogy jelenleg a kizárólag kézi számlatömböt használók több mint fele nem is tervezi bevezetni a vállalkozás mindennapjaiba az online számlázást a következő fél évben. Ehhez részben az is hozzájárulhat, hogy sokan nem ismerik az új jogszabályt. A Számlázz.hu tapasztalatai alapján egyébként ez az arány a következő hónapokban még változhat: az előző években is az volt a tendencia, hogy sokan nem tervezték használni az online számlázót, végül aztán mégis nagyobb volt a növekedés ügyfeleik körében, tehát olyanok is áttértek, akiknek eredetileg más terveik voltak.

Azoknak, akik már most az online számlázóra való átállást tervezik, közel fele váltana azért, mert jogilag kötelező lesz az adatszolgáltatás, egyharmaduk mondta, hogy úgyis minden számlát rögzíteni kell majd a NAV-nak, így az online számlázás segítene ebben, és negyedük vallott úgy, hogy szerintük az online számlázással kényelmesebb lesz a számlák kiállítása, illetve tárolása. De szerepel még az átállás indokai között, hogy a vállalkozók szerint gyorsabb az online számlázóprogrammal a számlák kiállítása, a kitöltést ellenőrzi a rendszer, ezért nem lehet hibázni, nem beszélve arról, hogy – mivel az alap szolgáltatások ingyenesek – olcsóbb, mint a számlatömb használata.

A változás pedig hamarosan mindenki számára elkerülhetetlen lesz, hiszen – bár egyelőre a számlatömbök maradnak – kénytelen lesz mindenki elektronikusan megoldani az online jelentési kötelezettség teljesítését.

Tudják, hogy változás jön, de nem tudják pontosan, hogy mi változik

Arra a kérdésre, hogy milyen jogszabályi változások várhatók hazánkban, a kkv-k 80, az egyéni vállalkozóknak pedig csak 58 százaléka válaszolta azt, hogy tud arról, hogy hamarosan a kisebb összegű áfás számlákat is be kell küldeni online a NAV-nak. Ráadásul a kkv-k fele részben rosszul értelmezi a jogszabályi változást, mivel szerintük az, hogy július 1-jétől eltörlik a jelenlegi legalább 100 000 forint áfát tartalmazó jelentési értékhatárt, azt is jelenti, hogy ezzel a kézi számlatömb használatának lehetősége is megszűnik. Pedig a szabályozás valójában csak azt eredményezi, hogy az összes, belföldi adóalanynak (vállalkozásnak, egyéni vállalkozónak vagy adószámos magánszemélynek) kiállított számlát be kell küldeni a NAV-nak, függetlenül az áfa összegétől, amelyhez végső soron szükség van az online számlázás használatára, azonban nem zárják ki mellette a kézi számlatömb használatát sem. Ez esetben azonban a számlát egyszer ki kell állítani kézzel, majd az adatait digitálisan rögzíteni, ami gyakorlatilag a “dupla számlázás” terhét jelenti a vállalkozásoknak.