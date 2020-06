Rekordütemben terjed a koronavírus a világban, így állunk most a hivatalos adatok szerint

A Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli összesítése szerint világszerte 7 238 768 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 411 279, a gyógyultaké pedig 3 371 823 a baltimore-i. Mivel tegnap egy iráni kutatás azt jelezte, hogy akár már 15 millió főt is megfertőzhetett csak Irán területén a vírus, így a hivatalos adatoknak korlátozott a megbízhatósága.

Mindenesetre mi csak a hivatalos adatokból tudunk tendenciákat bemutatni (a napi ingadozásokat kisímitja a 7 napos mozgóátlag), amelyekből a globális trend ez:

A SARS-CoV-2 vírus okozta Covid-19 nevű betegség eddig az Egyesült Államokat sújtja a leginkább, ahol 1 979 850 a fertőzöttek száma, 112 006-an haltak meg, 524 855-en meggyógyultak.

Brazíliában 739 503 fertőzöttről, 38 406 halálos áldozatról és 396 737 gyógyultról tudni. Peruban 199 696 fertőzöttet, 5571 halálos áldozatot és 89 556 gyógyultat regisztráltak. Chilében 142 759 fertőzöttet regisztráltak, a halálesetek száma 2283, a gyógyultaké 117 361. Mexikóban 124 301 fertőzöttet diagnosztizáltak, 14 649-en haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe, a gyógyultak száma 90 748. A brazil adatok megbízhatóságát a szokásos okokon felül az is növeli, hogy a hétvégén eltüntették az egészségügyi tárca oldaláról az adatbázist, és csak részletes adatok jelentek meg ellentmondásokkal, így bírósági határozat is született az adatbázis helyreállítására:

Oroszországban 484 630-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 6134, a gyógyultaké 241 917. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 290 581 volt, 40 968-an haltak meg a betegségben, 1257-en gyógyultak ki belőle. Indiában 276 146 fertőzöttet, 7750 halálos áldozatot és 134 670 gyógyultat jegyeztek fel.

Spanyolországban 241 966 fertőzöttet, 27 136 halálos áldozatot és 150 376 gyógyultat regisztráltak. Olaszországban a fertőzöttek száma 235 561, a halálos áldozatoké 34 043, és 168 646-an gyógyultak fel a Covid-19-ből. Franciaországban 191 523 fertőzöttről, 29 299 halálos áldozatról és 71 626 gyógyultról tudni. Németországban 186 506 a fertőzöttek száma, 8736 a halottaké, 170 129-en meggyógyultak.

Az összeurópai helyzetre az alábbi, most frissített térképünk is érdekes: a nyers halálozási rátákat mutatja (igazolt fertőzöttek közül mennyien hunytak el) és ez sajnos továbbra is kiugró magyar rátát jelez. Ez pedig továbbra is azt üzeni, hogy itthon alacsony hatékonysággal találták meg a hatóságok a fertőzötteket, illetve olyanok kerültek a látóterükbe, akik már súlyosabb állapotban lehettek és így sajnos a halálos kimenetelű fertőzés gyakoribb volt.

Iránban 175 927 fertőzöttről, 8351 halálesetről és 138 457 gyógyultról tudni. Törökországban 172 114 fertőzöttet regisztráltak eddig, a halálesetek száma 4729, a gyógyultaké 144 598. Pakisztánban 113 702 a regisztrált fertőzöttek száma, 2255 a halottaké és 36 308 a meggyógyultaké. Szaúd-Arábiából 108 571 fertőzöttet, 783 halálesetet és 76 339 gyógyultat jelentettek az egészségügyi hatóságok.

Kanadában 98 241 fertőzöttet, 7970 halálos áldozatot és 56 121 gyógyultat tartottak számon. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 198 fertőzéses esetet tartottak nyilván szerdán reggel, 4638 halálos áldozatot és 79 451 felépültet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Címlapkép forrása: Sunil Ghosh/Hindustan Times via Getty Images