Mi folyik az MNB-nél? Mindenki csak találgatja az újabb fordulat hátterét

Sokan értetlenül állnak a magyar jegybank lépései előtt: a meghirdetett 1000 milliárd forintos állampapírvásárlási program alig 15%-ának kimerülése után második hete nem vásárol az MNB, pedig a hozamok elég sokat emelkedtek az utóbbi időszakban. Egyelőre a szakemberek is csak találgatják, miért állhatott le a jegybank, ez akár Nagy Márton alelnök távozásával is összefüggésben lehet, illetve komolyabb fordulatot jelezhet az eddigi monetáris politikához képest. Ha tartósan leáll a program, akkor az magasabb hozamokat, viszont stabilabb forintárfolyamot hozhat.

Hirtelen behúzta a féket az MNB

Április végén jelentette be az MNB a csak szuperfegyverként emlegetett állampapír-vásárlási programját, melynek keretében ezer milliárd forintért vettek volna kötvényeket. Nagy Márton alelnök akkor heti 80-100 milliárd forintos vásárlással számolva azt jósolta, hogy két-három hónapba telhet a keret kimerülése.

Eddig azonban alig 160 milliárd forintnyi kötvény került a jegybankhoz az aukciókon és a másodpiacon, vagyis

az eszköz jelentősen elmarad a várakozásoktól.

A vásárlások először jelentősen lelassultak heti 10-15 milliárd forintra, majd a múlt héten már egyáltalán nem vett állampapírt az MNB, és a jelek szerint ezen a héten sem fog miután a keddi aukciót ismét törölte.

Ezzel mindössze négy aukció után kifulladni látszik a jegybank csodafegyvere, bár az MNB a múlt héten úgy reagált a Reuters kérdésére, hogy nem tekintik lezártnak az eszközvásárlási programot.

A jegybank szerint a bejelentés hatására jelentősen csökkentek a kötvényhozamok, ezért elégedettek az eredményekkel, és szükség esetén készek tovább vásárolni.

Egyelőre mindenki csak találgatja, minek köszönhető az éles fordulat a jegybank részéről, az eszközvásárlási program leállítása gyakorlatilag szigorítást jelent a monetáris kondíciókban ahhoz képest, amit a befektetők beáraztak az eszközvásárlások indulásakor.

A hozamok miatt akár akcióba is léphetnének

A magyar kötvénypiacon elsősorban márciusban, a koronavírus-járvány miatti első sokk alatt ugrottak meg a hozamok, akkor egészen 3,3%-ig emelkedett a tízéves referenciahozamunk. Aztán mire az MNB elindította az eszközvásárlást, addigra nagyjából 2,4%-ra esett vissza ez a hozamszint, onnan indult a vásárlás.

A piac kedvezően fogadta a jegybank eszközvásárlási programját, hiszen három hét alatt 1,84%-ra esett a tízéves hozam, akkor úgy tűnt, hogy a befektetők bíznak az MNB vásárlásaiban. Az utóbbi hetekben azonban a magyar QE-program (mennyiségi lazítás) lassú akadozásával ismét emelkedtek a hozamok, a héten már 2,3%-on állt a tízéves referenciaérték, vagyis

a piac már ott tart, ahol a jegybanki vásárlások bejelentése előtt.

Így egyre több szakember gondolja azt, hogy a hozamok alapján meglepő az eszközvásárlások leállítása, hiszen már azzal sem érvelhet az MNB, hogy jelentősen csökkentek a hozamok a program indulása óta.

Bár a jegybanknak explicit, számszerű hozamcéljai nincsenek, a hozamgörbe erőteljes laposítása, vagyis a hosszú hozamok ambiciózus leszorítása mindig hangsúlyos eleme volt a jegybanki kommunikációnak. Az év elején még olyan törekvésekről is beszélt az MNB, ami szerint a teljesen vízszintes, 0,9%-on húzódó hozamgörbe sem elképzelhetetlen - ettől azonban messze vagyunk.

Mitől fordult ekkorát a jegybank?

Egyelőre mindenki csak találgatja, mi lehetett a fordulat oka az MNB-nél, hiszen a heti 80-100 milliárdos vásárlástól hamar eljutott a teljes leállításhoz, vagy legalábbis felfüggesztéshez a jegybank. Az időzítés alapján ugyanakkor

könnyen elképzelhető, hogy ennek köze van Nagy Márton alelnök távozásához.

A piac ugyanis úgy tartja, hogy ő volt a magyar monetáris politika „agya”, így azt gondolják, hogy az eszközvásárlási program visszafogása akár a teljes eddigi monetáris politika fordulatát is jelezheti. Az eddigi politika az extrém lazaságon, a kamat alacsonyan tartásán alapult, ennek része volt az utóbbi időszakban szinte már átláthatatlanná váló eszköztár is. Az nem teljesen világos, hogy ebben mekkora szerepe volt Nagy Mártonnak, de az általunk megkérdezett szakemberek úgy értékelték, hogy ezekből a célokból kezd kifarolni a kormány és az MNB.

Vagyis a jegybank egyelőre nem beszél arról, hogy az utóbbi évek koncepciója gyökeresen megváltozna, de vannak erre utaló jelek. A koronavírus-válság azt mutatta meg, hogy egyáltalán nem biztos, hogy megéri a világ leglazább jegybankjának lenni, hiszen emiatt az állam még devizaadósság kibocsátására is kényszerült, pedig ettől évek óta óvakodott. Előbb kétmilliárd eurónyi papírt adott el az ÁKK, majd további másfél milliárd euró értékben zöld kötvényeket is kibocsátott, amivel a pillanatnyi pénzügyi stabilitást tudta jelentősen növelni.

A (relatíve) szigorúbb monetáris politika korábbi monetáris politika másik sarokköve az volt, hogy az MNB a forintot leértékelődési pályán tartotta. Az új környezetben azonban az extrém lazaság visszaütött, aminek eredménye április elején a közel 370-es euróárfolyam volt. Ha teljes monetáris politikai fordulatot feltételezünk, akkor ebben is lehet változás. A forint tavasszal látott hirtelen gyengülése már a kontrollálatlanság látszatát keltette, és politikailag sem volt vállalható. Mindenesetre úgy érezhető, hogy a jegybankot egyáltlán nem zavarja, hogy a forint a 370-es szintől 345 alá erősödött az euróval szemben, sőt.

VAGYIS AZ EGYELŐRE MÉG CSAK KÖRVONALAZÓDÓ ÚJ MONETÁRIS POLITIKA ALAPJA AZ EXTRÉM ALACSONYRA NYOMOTT KAMATOKTÓL VALÓ ELÁLLÁS, ILLETVE A FORINT ÁRFOLYAMÁNAK STABILIZÁLÁSA LEHET.

Az biztos, hogy a fordulat az MNB hitelességének abban az értelemben nem tesz jót, hiszen ami most történik, az a korábbi iránnyal, meghirdetett célokkal nem konzisztens. A befektetők sem örülhetnek, hiszen nekik alig néhány hete „ígérték meg”, hogy készek folyamatosan állampapírokat vásárolni. Akik pedig ennek az ígéretnek a birtokában szálltak be, azok most csalódottak lehetnek, és a jövőben nehezebben hisznek el bármit is, hiszen őket a hozamemelkedés hátrányosan érinti, a kötvények árfolyamán veszíthetnek.

Ugyanakkor a jegybank óvatosabb irányvonala a koronavírus-válság időszakában a pénzügyi stabilitás szempontjából, sőt, talán még az inflációs cél szempontjából is hitelesebb, mint a korábbi extremitás. Ne feledjük, jelenleg az a helyzet, hogy a világ leglazább jegybankjából a régió szigorúbb jegybankjai közé került az MNB azzal ,hogy a többi jegybank kamatvágásait nem tudta követni.

Vannak itt más problémák is

A napokban a JP Morgan elemzői hosszabb anyagban foglalkoztak a magyar kötvények alulteljesítésével, illetve annak lehetséges okaival. Az amerikai bank szakemberei szerint

az MNB eszközvásárlásának leállítása csak az egyik ok.

Az alábbi ábrán jól látszik, hogy az év eleje óta a régióban csak a magyar tízéves hozam emelkedett a jegybanki lépések ellenére, vagyis a relatív pozíciónk sokat romlott. Persze ezt hozzá kell tenni, hogy a csehek és a lengyelek gyakorlatilag nullára vágták az alapkamatot, miközben a magyar jegybanknak szigorítania kellett.

Ennek az alulteljesítésnek az oka tehát a JP Morgan szerint nem csak az, hogy a jegybank szép lassan leállította az eszközvásárlásokat. A szakértők már korábban figyelmeztettek arra, hogy az MNB egymásnak ellentmondó céljai nem biztos, hogy összeegyeztethetők, a forint stabilan tartása magasabb rövid kamatokkal csökkenti ugyanis a QE-program hatékonyságát.

Azonban az elemzők ennél fontosabb strukturális okokat is látnak a folyamat mögött: az MNB hitelessége jelentősen csökkent az utóbbi években, a költségvetési hiány és az adósság már a koronavírus-járvány előtt is magasnak számított a régióban, illetve további kockázatot hordoz a lakossági állampapírok túl nagyra hízott állománya.

Az átlagosnál nagyobb bizonytalanság miatt az elemzők most azt javasolják, hogy „érdemes a partvonalon kívül maradni”, túlsúlyozásról piaci súlyozásra módosították ajánlásukat a magyar kötvények esetében.

A forinttal kapcsolatban viszont javult a JP Morgan véleménye, az eddigi alulsúlyozás után piaci súlyozást javasolnak, ugyanis a régiós szinten magas kamat támogatja a devizát és szerintük az MNB számára is fontos lesz a forint stabilitása. Középtávon viszont továbbra is negatív a véleményük a forintról, mivel szerintük a jegybank a kedélyek megnyugvása után mégis elkezd kamatot csökkenteni azért, hogy támogassa a kötvénypiacot vagy a hiteltörlesztési moratórium év végi lejárta után támogassa az adósokat. Így a friss prognózis szerint 2021 elejére szép lassan újra 360-ig kúszhat fel az euró-forint árfolyam.

Címlapkép: Getty Images