Milliók állását menti meg a német csodaprogram, de még így is nagy a baj a világon

Jelentősen nő idén a munkanélküliség világszerte a gazdaság visszaesésével párhuzamosan. Az OECD olyan nagy recesszióra számít, amekkorát békeidőben az elmúlt 100 évben nem láthattunk, a gazdaság pedig csak fokozatosan áll talpra, így a munkanélküliség is velünk marad egy ideig. Az OECD megállapította, hogy azok az országok járnak jobban, ahol a kormány segít megóvni a munkahelyeket, és habár Magyarország is megalkotta a saját bértámogatási programját, minket nem sorolt ebbe a körbe a szervezet.

Arthur Okun ökölszabályát hívta segítségül a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD), hogy megállapítsa, mi vár a munkavállalókra a koronavírus-válság közepette. Okun törvénye szerint pontosan kimutatható összefüggés áll fenn a gazdasági aktivitás és a munkanélküliség alakulása között. Az OECD azt találta, hogy a 2000 és 2019 közötti időszakban 1%-os GDP-visszaesés 0,1-0,8%-kal növelte meg a munkanélküliségi rátát.

A segítségól hívott modell alapján a tavalyi negyedik negyedévben látott 5%-os munkanélküliségi ráta 8%-ra emelkedhet az idei második negyedévre a világon, július és szeptember között pedig már 9%-os lesz. Az Okun törvénye alapján végzett modellszámítások szerint – ha nem lesz második járványhullám – innen indulhat csökkenésnek a munkanélküliségi ráta, azonban ez egy sokkal lassabb folyamat lesz, mint amilyen hirtelen megnőtt az állástalanok aránya.

Okun modellje alapján számított munkanélküliségi ráta (kék oszlopok), valamint az OECD hivatalos prognózisa (kék+piros oszlopok) 2020-ban és 2021-ben.

Az OECD azonban tovább korrigálta a becslést, miután értékelése szerint kedvezőtlen szerkezetben zajlik a gazdasági aktivitás visszaesése. Az új koronavírus-járvány időszakában a lezárások nagyban érintették a munkaerő-intenzív ágazatokat, ami miatt nagyobb lehet az elbocsátási hullám, mint ami a GDP-visszaesésből adódna. Mindeközben a kisebb sokkokkal összehasonlítva a mostani, pillanatok alatt lezajló gazdasági visszaesés nagyobb és gyorsabb hatást gyakorolhat a munkaerőpiacra is.

Az OECD mindezek miatt úgy látja, hogy a munkanélküliségi ráta megközelítheti a 12%-ot is, és innen indulhat el a csökkenés. Kivéve, ha az idei év második felében a koronavírus-járvány újabb hulláma söpör végig a világon, mert akkor a vártnál is erőteljesebb GDP-visszaeséssel párhuzamosan még magasabb szintre emelkedik a munkanélküliségi ráta (piros vonal). Az OECD gyorsabb leépítési hullámot jelez, mint amit a 2008-2009-es válságban láthattunk, és a munkanélküliségi ráta is magasabb szinten tetőzik majd, mint akkor.

Természetesen azokban az országokban, ahol nem hoznak meg gyors és erőteljes intézkedéseket a foglalkoztatottak számának megtartásához, ott nagyobb lesz a munkanélküliség, miközben a kormányzati intézkedések segíthetnek mérsékelni a munkanélküliségi ráta emelkedési ütemét. Az OECD elemzése szerint ahol azonnal bevezették a munkahelymegőrzési támogatásokat, ott kismértékben növekedett a munkanélküliségi ráta március eleje és április vége között. (Az OECD Magyarországot nem sorolja ezen országok közé, a magyar bértámogatási rendszer április végéhez közeledve vált széles körben elérhetővé.)

Regisztrált munkanélküliek változása és az állásmegőrzési támogatásokban résztvevők

Az OECD elemzése rámutat, hogy Németországban a Kurzarbeit programot többen veszik most igénybe, mint a 2008-2009-es világgazdasági válság közepette. Április végéig 750 ezer vállalat vette igénybe a támogatást, és 6 millió résztvevője lehet a programban. Értékelésük szerint ezek a programok sikerrel védik meg az álláshelyeket és segítik elkerülni a munkanélküliségi ráta gyors emelkedését, szemben azokkal az országokkal, ahol nincsenek hasonló intézkedések. Ott ugyanis a cégek az elbocsátások mellett döntenek, ami a munkavállalói jövedelmet is jelentősen csökkenti. A munkanélküliség emelkedése megemeli a szociális kiadásokat és elhúzódóbb válságot is eredményezhet.

De mi a helyzet Magyarországon?

Feltűnő, hogy az OECD nem sorolta be Magyarországot azok közé, ahol munkahelymegőrző támogatást nyújt a kormány, miközben a munkahelyvédelmi akcióterv részét képezi a német Kurzarbeit mintájára megalkotott program. Nos, nyilván azért maradtunk ki a támogatást nyújtó országok közül, mert a magyar program viszonylag későn érkezett. Az OECD Magyarországra vonatkozó előrejelzése itt olvasható:

Márciusban a vállalatok – amikor elkezdődtek a korlátozások Magyarországon – elbocsátásokkal reagáltak a válságra, miután akkor még nem létezett a bértámogatási rendszer. Áprilisban már megalkotta a kormány a támogatást, azonban igen szűk kör vehette fel, és nagyon bonyolult volt az igénybevétel is; így a munkanélküliségi ráta a válság előtti 3,5%-ről 6% fölé emelkedett. Április második feléig kellet várni, hogy egy viszonylag könnyen igénybevehető és széles körre kiterjedő bértámogatási program valósuljon meg.

Összességében tehát Magyarországon márciusban és áprilisban megnőtt a munkanélküliség, hiszen a vállalatok a korlátozó intézkedések és a kereslet zuhanása miatt költségcsökkentésre kényszerültek, és még nem volt elérhető program, amely megvédi a munkavállalókat. Májusban azonban felpörgött a „magyar Kurzarbeit”, amely mostanra közel 10 ezer cég több mint 150 ezer munkavállalójának az állását segíti megtartani. A program felpörgetése reményt adhat, hogy a munkanélküliségi ráta valamivel kedvezőbben alakulhat hazánkban annál, mint ahogy az OECD várja.

