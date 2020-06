Sosem látott zuhanás a magyar iparban, összeesett az autógyártás

Az ipar hatalmasat zuhanása azzal függ össze, hogy a koronavírus-járvány miatt erőteljes korlátozó intézkedéseket vezettek be Magyarországon és szerte Európában. Számos gyár termelése átmenetileg leállt a hónapban, de ahol dolgoztak, ott is csak visszafogott volt a termelés. Egyrészt be kellett tartani a különböző távolságtartási és egészségügyi szabályokat, másrészt a belső és a külső kereslet is összeesett, vagyis bőven elég volt alacsonyabb szinten termelni. A járműgyártás jelentős visszaesése azzal függ össze, hogy a korlátozó intézkedések időszakában a magyarországi autógyárak termelése átmenetileg leállt.

Az ipari export volumene 43%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az exportértékesítésben meghatározó járműgyártás kivitele kiugróan, 77%-kal esett vissza, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 23%-kal csökkent. Ez azzal magyarázható, hogy Európa szinte minden országában erőteljes korlátozó intézkedéseket vezettek be, ami visszafogta a termelést, így az exportértékesítés zuhanása nem meglepő. Az ipar belföldi értékesítése visszafogottabban, 18,6%-kal csökkent, ezen belül a feldolgozóiparé 25%-kal esett vissza az előző év azonos hónapjához képest.

Az egyes szektorok széles körében láthattunk jelentős visszaesést:

a legnagyobb mértékben, 80%-kal a járműgyártás maradt el az egy évvel korábbitól. Az eddig legnagyobb súlyú alág aránya a feldolgozóiparon belül 16 százalékponttal csökkent a márciusihoz képest. A közúti gépjármű gyártásának volumene 94, a közúti jármű alkatrészeinek gyártásáé 69%- kal esett vissza. Ezzel a hónapban a járműgyűrtás súlya kisebb lett az elektronikánál és az élelmiszeriparnál.

A számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 21%-kal csökkent. A két legnagyobb alágazat közül a jelentősebb, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 6,9%-kal nőtt, ugyanakkor a kisebb súlyú elektronikus fogyasztási cikk gyártása 28%-kal visszaesett.

Az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártását kevésbé érintette a járvány. A termelés volumene 7,9%-kal kisebb volt, mint az előző év azonos hónapjában, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

Az alágak közül egyedül a gyógyszergyártásban mért növekedést a hivatal, a kibocsátás áprilisban 19,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbi, alacsony bázist; mind a hazai, mind a külpiaci kereslet kedvezően alakult.

A közepes súlyú alágak közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 25, a fémalapanyag és fémfeldolgozási terméké 28%-kal csökkent az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. A legkisebb mértékben, 5,2%-kal a villamos berendezés gyártása csökkent.

Az alábbi ábrán látható, hogy a fix bázison számolt ipari index is milyen nagy esésen ment keresztül, azonban a KSH számai alapján az ipar hosszú távú trendje még nem sérült. Valószínűleg az áprilisi adatot outliernek tekinti a modell, ezért nem veszi figyelembe, a következő hónapok gyengébb adataival azonban a trend is lejjebb jöhet.

A megrendelési adatok és a globális gazdasági helyzet alapján a következő hónapok még gyengén alakulhatnak, habár a legrosszabb hónapon már túl vagyunk. Májusban részlegesen feloldódtak a korlátozó intézkedések, egyre több gyár termelése kezdődött újra, azonban még nem a válság előtti szintre pörögtek fel, miután a kereslet visszafogott. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes, új rendelésének volumene 42%-kal kisebb volt éves alapon áprilisban. Az új belföldi rendelések 34, az új exportrendelések 43%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány április végén 4,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Getty Images