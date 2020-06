Felminősítették Ukrajnát

Egy fokozattal, Caa1 kategóriájú B3-ra emelte az ukrán adósságminősítést a Moody's Investors Service. A minősítések kilátásai stabilak.

A hitelminősítések B3-ra történő emelésének fő mozgatórugója az IMF-megállapodás. Ukrajna rövid távú finanszírozási problémája, és így a külső sebezhetősége enyhült a Nemzetközi Valutaalap finanszírozási programjának hatására. A hitelminősítő megjegyzi, hogy a felinősítés azt a várakozását is tükrözi, hogy az új IMF-program hozzájárul az utóbbi években megkezdett reformok folytatásához.

Ukrajna egyébként a koronavírus-járvánnyal küzd: az elmúlt napokhoz hasonlóan tegnap is gyorsuló ütemet mutat a fertőzés terjedése. Szombatra, egy nap alatt az eddigi legtöbb, 753 új esetet regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma elérte 30 506-ot. A kormány közben rendeletet adott ki, amelyben a járványhelyzet miatt visszavonta az engedélyt arra, hogy a középiskolákban a jövő héten próbavizsgateszteken vehessenek részt a diákok.

A Moody's tegnap két afrikai ország esetében is lépett. Elefántcsontpartnál és Szengálnál leminősítést valószínűsítő felülvizsgálatot kezdeményezett, mert a G20 országok kezdeményezése, miszerint függesszék fel az adósságszolgálatot az intézményi hitelezők esetében felveti annak a kockázatát, hogy a magánbefetetők is veszteségeket szenvednek. Bár a kormány szóban elkötelezte magát, hogy az csak intézményi hitelezők adósságát restrukturálja, ők szeretnék, ha a magánszektorbeli finanszírozókra is kiterjedne a lépés. Előbbi nem jelent csődeseményt, utóbbi viszont már igen.

