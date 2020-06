Hamarosan újranyitnak a francia határok

MTI Cikk mentése Megosztás

Franciaország július 1-jétől fokozatosan megnyitja a schengeni övezeten kívüliek előtt is a koronavírus-járvány miatt márciusban lezárt határait - jelentette be Jean-Yves Le Drian külügy- és Christophe Castaner belügyminiszter. Az európai uniós állampolgárok a korábbi bejelentések értelmében hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be az országba.