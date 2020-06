Ősszel jöhet a koronavírus második hulláma és pusztítóbb lehet, mint az első

Az utóbbi hetekben csökkent a járványveszély Európa legtöbb országában és ennek megfelelően feloldották vagy lazították a korábban hozott szigorító intézkedéseket. Ez azonban korántsem jelenti, hogy túl lennénk a nehezén, több szakember is arra figyelmeztet, hogy a lazítás politikája újabb gócpontok kialakuláshoz fog vezetni és ősszel a korábbinál is súlyosabb károkat hozhat a feltámadó koronavírus.

A legtöbb ország hasonló intézkedésekkel vette fel a harcot a világot letaroló koronavírussal szemben, és bár ezek sikeressége eltérő volt, mára elmondható, hogy szinte mindenhol sikerült leszorítani a vírusfertőzöttek számát és a vírus előfordulási gyakorisága is számottevően csökkent.

Korai öröm – küszöbön a második hullám

Ennek megfelelően az élet is elkezdett visszatérni a régi kerékvágásba, kinyitottak az éttermek, kávézók, mozik, a közösségi tereket újra birtokba veszik az emberek és sok határ is megnyílt – a korábban jegelt nyaralási terveket is előveszik.

Azonban több világszervezet szakértője is óvva inti az országok vezetőit és a lakosságot. Az University of California járványspecialistája, Ravina Kullar például az 1918-as spanyolnáthával vont párhuzamot. Bár két különböző víruscsaládba tartoznak, vannak hasonlóságok a koronavírus és az influenza között, például a két vírus által okozott tünetek is hasonlók: láz, köhögés, fájó csontok, fáradtság, émelygés és hasmenés a súlyosabb esetekben.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 05. 31. A koronavírus második hulláma halálosabb lehet, mint az első

A történelmi feljegyzések szerint 1918-ban három hónapon át okozott az elsőnél is halálosabb járványt az influenza: a vírus egy mutálódott verziója tizedelte Európát.

Ennek megfelelően a koronavírus esetében a legrosszabb eshetőség most is az, hogy egy mutálódott vírustörzs jön a második hullámban, ami a szakértő szerint október, november környékén jöhet el.

Nem csak a történelem figyelmeztet

Soumya Swaminathan, a WHO vezető tudósa szerint is minden esélye megvan egy második hullámnak, miután egyre több ország dönt az újranyitás mellett. A szakértő szerint ugyanakkor két forgatókönyv is lehetséges, jelen pillanatban nem tudni, hogy egy második hullámot vagy inkább egy elhúzódó első hullámot fogunk látni az egyes országokban, de véleménye szerint az egyik opció elkerülhetetlen, mert a fertőzési ráta nem csökkent le kellőképpen az újranyitás pillanatáig.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 10. WHO: második hullám vagy elhúzódó első hullám is lehet a lazítások miatt

Az OECD is két forgatókönyvvel számol: a kedvezőbb esetben egy hullámmal lecseng a járvány, és nem lesz második hullám, a rosszabb eset viszont, hogy lesz és gazdaságilag még pusztítóbb lesz, mint az első volt: a világgazdaság 7,6 százalékkal eshet vissza 2020-ban, jövőre pedig mindössze 2,8 százalékkal bővülhet, ami a tavalyi szint 95 százalékának felelne meg.

A szervezet becslései szerint egy második hullám esetén Magyarországra idén 10 százalékos GDP-csökkenés vár, és jövőre is 1,5 százalékos növekedéssel számolnak csak egy második hullám esetén.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 10. Itt az eddigi legsötétebb jóslat: padlóra küldheti a koronavírus a magyar gazdaságot

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora nem ennyire borúlátó, de ő is számít egy második hullámra. A rektora szerint néhány tízezer főben becsülhető a lakossági fertőzöttség március elejétől május elejéig, vagyis a két hónap alatt észlelt és becsült aktív esetszámok, valamint a fertőzésen átesettek száma nemzetközi összehasonlításban is alacsony, ezért jó esély lehet arra, hogy a nyáron Magyarországon nem alakul ki újabb járvány.

Azonban októberben, novemberben, amikor az időjárás is jobban kedvez a vírusok terjedésének számítani lehet majd egy második hullámra, de véleménye szerint nem lesz nagyobb, mint az első volt.

A második hullámban nem elszigetelt esetek lesznek majd, mint az elsőben, kevéssé valószínű, hogy például idősotthonokban alakulnak ki gócpontok, hanem a közösségi térben emelkednek meg majd a megbetegedések

– tette hozzá. De ezek nem lesznek olyan súlyosak, mint korábban, mert akkor még nem figyelték és tesztelték a lakosságot és a beutazókat, de nyáron folyamatosan lesznek szűrések, figyelik, hogy hol alakulnak ki gócpontok. Ezért a második hullám szerinte nem fogja úgy meglepni az országot, mint az első tette például Olaszországgal.

Új gócpontok, újabb fertőzöttek

Bár a legtöbb országból kedvező hírek jönnek a fertőzöttek számát illetően, azért vannak aggodalomra okot adó jelek is. Bulgáriában például már második hullámról beszélnek, miután az elmúlt napokban a járvány megjelenése óta rekord számú, 104 új fertőzöttet regisztráltak az országban. A bolgár tisztifőorvos szerint az országot minden bizonnyal elérte a járvány második hulláma. Mint mondta, a vírus jelenleg helyi gócokban terjed.

Még ijesztőbb, hogy az Egyesült Államok 14 tagállamában is megugrott a koronavírus-fertőzöttek száma az utóbbi napokban, miközben az USA legnagyobb részén már fellélegeztek. Ráadásul nem sok reménykedésre adott okot Steven Mnuchin, amerikai pénzügyminiszter nyilatkozata sem, miszerint nem járható út az amerikai gazdaság újbóli bezárása a koronavírus terjedésének meggátolása érdekében.

Nem zárhatjuk be ismét az amerikai gazdaságot. Megtanultuk azt, hogy ha bezárod a gazdaságot, csak még több fejfájást okozol vele

– mondta a politikus. Eközben az Egyesült Államokban átlépte a kétmilliót a koronavírus-fertőzöttek száma, ami a globális esetszám körülbelül 20 százalékát adja.

Kapcsolódó cikkünk 2020. 06. 11. Jöhet a koronavírus második hulláma, Amerika akkor sem zár be újra

Bár Magyarországon az ideje korán bevezetett intézkedéseknek köszönhetően alacsonyan sikerült tartani a fertőzésszámot, ez a második hullámban még nagyobb kihívás elé állíthatja az országot a társadalom alacsony nyájimmunitása miatt. Legalábbis ez derült ki az Imperial College London szimulációjából, amely alapján a kutatók annak az eshetőségét sem zárják ki, hogy minél hatékonyabb volt a kezdeti intézkedéscsomag, annál pusztítóbb lehet a járvány visszatéréskor.