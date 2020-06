Mit lépnek a szorult helyzetben az önkormányzatok?

A 2019-ben tartott önkormányzati választásokat követően újra a közvélemény és a költségvetési politika reflektorfényébe kerültek az önkormányzatok. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos elvonások és a benyújtott 2021. évi költségvetési törvényjavaslat kapcsán pedig megszaporodtak az önkormányzatok pénzügyi helyzetével kapcsolatos elemzések. Jelen írásunk célja, hogy néhány gondolattal kiegészítse a kialakult szakmai diskurzust. Vasvári Tamás cikkét közöljük.

A 2019. évi önkormányzati választásokon némileg meglepő eredményt nyújtottak az ellenzéki erők, amelynek következtében kilenc év után az ellenzéki pártok újra számottevő politikai hatalomhoz jutottak. Ezzel némileg újra előállt a 2006 és 2010 közötti ciklust jellemző helyzet, amikor a központi kormányzattal szemben az ellenzéki helyhatóságok jelentős ellensúlyt képeztek. (lásd táblázat)

A számos párhuzam mellett a legfontosabb különbség a két időszak között, hogy akkor a központi kormányzat politikailag és gazdaságilag is lényegesen rosszabb helyzetben volt (ne felejtsük, az öszödi beszéd után és pénzügyi válság időszakában járunk), koalíciós kormányzásban, kétharmad nélkül keveset tudott tenni az önkormányzati szektor megregulázásáért (de megpróbálta). A 2010-től kétharmados többségű kormánypárt azonban szisztematikusan fogott hozzá az önkormányzati rendszer átalakításához. Ennek gerince, hogy központosítás útján a decentralizált (azaz helyben választott vezetők által ellátott) feladatellátás egy jelentős részét dekoncentrált (azaz központilag kinevezett vezetők által végrehajtott) feladatellátás váltotta fel. Ennek következtében jelentős mértékben csökkentek az önkormányzatok feladatkörei, ami azonban sokkal inkább illeszkedett az elaprózódott önkormányzati struktúrához (lásd lenti ábra). A 2013-tól bevezetett feladatfinanszírozási rendszer nyílttá tette a korábban egyre erőteljesebben érvényesülő, adóerőképesség alapú finanszírozást, aminek következtében ugyan nőtt az önkormányzati költségvetésekben a szabadan felhasználható bevételek aránya, de azok felhasználása kötöttebbé is vált. Mindemellett a rendszerben nőtt a kézivezérlés szerepe is, a központi támogatások egyre nagyobb része került a kormányzat saját hatáskörében a településekhez, 2012-től pedig az önkormányzati hitelfelvétel is kormányzati engedélyhez kötött. A helyi beruházásokban is egyre nőtt a központi kormányzat szerepe (pl. stadionok). Mindhárom területen megjelennek a politikai klientilizmus jelei, azaz a kormánypárti települések jobb esélyekkel indulnak a pénzügyi vagy politikai támogatásért.

A 2019. évi választások idején a 2013-ban létrehozott rendszer, egy-két foltozgatással, de stabilan állt, tanulmányok sora értékelte pozitívan rendszer átalakítását, és a lezajlott adósságkonszolidációt. (Persze voltak ellenvéleményék is.) A választások óta azonban számos ponton történt változás a központi kormányzat önkormányzati rendszert érintő politikájában: az iparűzési adó terhére terveztek adókedvezményeket nyújtani a vállalatok számára, a koronavírussal kapcsolatos védekezés apropóján elvonták a gépjárműadó helyben maradó részét, különleges gazdasasági övezetek kialakításával pedig nagyadózó vállalatok adófizetései egyedi kormánydöntés alapján a megyei önkormányzathoz kerülhetnek. A kieső szabad forrásokat – ahogy a 2021. évi költségvetésből látszik – központi támogatások pótolhatják, míg a szolidaritási hozzájárulás kiszélesítése révén az önkormányzatok egyre nagyobb körét vonják be redisztribúciós mechanizmusokba. Mindezen intézkedések következtében az önkormányzati szint a szabadságfok csökkenésével, pl. a szabadon felhasználható források elvonásával, vagy azok felhasználásának korlátozásával, és a központi támogatások pántlikázásával egyre inkább a központi akarat végrehajtójává válhat. Egy ilyen környezet melegágya a kollektív felelőtlenség kialakulásának, amikor egyik kormányzati szint sem vállalja a felelősséget egy-egy közszolgáltatással kapcsolatos kudarcért: a helyi önkormányzat állíthatja, hogy a központi kormányzat nem nyújtott elég lehetőséget (forrást, jogkört), a központi kormányzat pedig azzal védekezhet, hogy mindez az önkormányzat felelőssége. Szélsőséges esetben újra sor kerülhet egyes feladatok decentralizációjára is, azaz arra, hogy érzékeny területek egyes önkormányzatokhoz, vagy önkormányzati szinthez kerüljenek – akár költségvetési fedezet nélkül. (Ez sem új jelenség, az önkormányzati szintet ezért hívta szakirodalom a 2010 előtti időszakra vonatkozóan konfliktuskonténernek.) A választót pedig majd – eltérő pozícióból és erőforrásokkal felvértezve – mindkét oldal megpróbálhatja meggyőzni saját narratívájának igazáról.

Hogy mit hoz a jövő, az már csak az erőviszonyokból adódóan is elsősorban a központi kormányzaton múlik. Az első konkrét elképzelések pedig a 2021. évi költségvetésben már látszanak. A költségvetési javaslat részletes ismertetését már megtették mások, itt most csak a költségvetési hiány és az önkormányzati kötelezettségállomány alakulása közötti kapcsolatra térnék ki.

Költségvetési hiányról abban az esetben beszélhetünk, ha a költségvetési kiadások meghaladják a költségvetési bevételeket. Az csak abban az esetben fordulhat elő, ha a költségvetési kiadásokat meglévő pénzeszközök vagy hitelfelvétel finanszírozzák. Ahogy arról korábbi cikkekben már szó volt, azért volt meglehetősen nehéz az önkormányzati hiány előrejelzése 2012 előtt, mert a reformot megelőzően az önkormányzatok nagy pénzügyi szabadsággal rendelkeztek a külső forrásbevonásban. 2012 óta azonban az önkormányzati hitelfelvétel engedélyköteles, így a központi kormányzat pontos információkkal rendelkezik az önkormányzatok szabadon elkölthető pénzeszközeiről, annak ütemezéséről.

A fenti ábra mutatja be az önkormányzati hiány historikus és tervezett alakulását 1995 és 2024 között. Jól megfigyelhető, hogy a választási években megugró hiány a GDP arányában számottevően nőtt. Másik szembetűnő dolog, hogy 2010-et követően csak a 2019-es választási évben alakult ki hiány az önkormányzati szektorban. Ebben a fenti hitelforrásokhoz való korlátozott hozzáférés mellett az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos kiadások visszaszorulása/halasztása (lásd később) is szerepet játszhatott. De – a kincstári pesszimizmus mellett – vajon mi indokolhatja a 2021-re prognosztizált jelentős, csaknem 200 milliárd forint hiányt? A kérdés megválaszolásához az önkormányzati mérlegeket kell segítségül hívnunk. Pitti Zoltán vészjósló ábrákban hívta fel a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok adósságállománya újra elérte az adósságkonszolidáció előtti szintet, ami véleménye szerint többek közt felhívja a figyelmet az önkormányzati rendszer alulfinanszírozottságára. Azonban az újra felépülő kötelezettségállomány összetétele merőben más mint 2014 előtt. A hitelek és kötvények elenyészőek (köszönhetően a központi kontrollnak), az állomány számottevő része az ún. „egyéb tartozások” kategóriában található (lásd lenti ábra). E tartozások gyakorlatilag teljes egészében az államháztartással, azaz a központi kormányzattal szemben állnak fenn. Ahogy Berczik és szerzőtársai 2019-ben megjelent cikkükben is írják, e források Európai Uniós források kormányzati megelőlegezésével kapcsolatosak, és nem utolsó sorban ezek a források nem is kerültek még elköltésre, 2019 végén az önkormányzatok készpénz- és betétállományát gyarapították. (Egyúttal e transzferek nagyban hozzájárultak a 2016 és 2018 közötti kiugró önkormányzati többlethez, lásd fenti ábra). Ebből kifolyólag a megugró adósságállomány nem a helyi pénzügyi gazdálkodásra jelent kockázatot, hanem az ebből származó pénzforrások elköltése az önkormányzati és konszolidált államháztartási hiányra. Ez felett jelenleg nincs kontrollja a központi kormányzatnak, és ez tükröződhet a kormányzati prognózisokban is.

A helyzet hasonló a 2010-ben látottakhoz: akkor az önkormányzatok a 2006 és 2010 között kibocsátott kötvények befolyó pénzeszközök jelentős részét egy év alatt költötték el, jelentősen megnövelve a szektor hiányát, aminek köszönhetően a központi kormányzat el is vétette az államháztartási hiánycélt.

Ugyanakkor további növelheti a hiányt, hogy a központi kormányzat lehetővé teszi, hogy a szektor kormányengedély nélkül 200 milliárd forint értékben vegyen fel hosszú lejáratú működési (áthidaló) kölcsönt. A javaslatból azonban nem világos, hogy e hitelfelvétel továbbra is engedélyköteles lesz-e. Ha igen, fennáll annak az esélye, hogy e lehetőség nagyobb eséllyel lesz a kormánypárti települések számára elérhető. A többi önkormányzatnak pedig az egyre szűkülő lehetőségek és keményebb költségvetési korlát mellett, saját erőforrásaikra építve kell ellátniuk feladataikat. Ilyen időszak is volt már: 1997 és 2002 között ez jellemezte az önkormányzati gazdálkodást. Akkor az önkormányzatok vagyonértékesítésből vontak be plusz forrásokat. Egyelőre a jövő kérdése, hogy a múlt ezúttal is ismétli-e önmagát, vagy az önkormányzatok más kiutat a keresnek maguknak.

Vasvári Tamás, tudományos segédmunkatárs

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

