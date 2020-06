Közeleg a járvány második hulláma? Vagy ez már az?

Az elmúlt napokban az emelkedő amerikai és kínai esetszámok miatt felvetődött, hogy már a koronavírus-járvány második hulláma is elkezdődött. A Commerzbank szakemberei szerint a gazdaság szempontjából most az esetleges második hullám hatása a legnagyobb bizonytalansági tényező, de ők azzal számolnak, hogy ha lesz is újabb felfutása a vírusnak, akkor sem jönnek a tavaszihoz hasonló teljes lezárások világszerte.