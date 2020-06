Már nem is meglepő: ma sem vesz állampapírt az MNB

A szokásos időpontban kedden sem hirdetett meg állampapír-vásárlási aukciót a jegybank, ezért jó eséllyel zsinórban harmadszor sem veti be ezt az eszközt. A lépés már nem okoz meglepetést, az utóbbi két hétben úgy tűnt, hogy az eszközvásárlást egyfajta válságeszköznek tekinti az MNB.

Két hete még mindenkit meglepett, hogy az MNB nem hirdetett meg eszközvásárlási aukciót, ma viszont már fel sem kapjuk erre a fejünket, miután a múlt héten sem vásároltak. Az eredetileg 1000 milliárd forintosra tervezett program így 160 milliárd forint körül leállt, bár az MNB azt ígérte, hogy szükség esetén kész tovább vásárolni.

Elvileg az aukció eredményéről csak kora délután számol be az MNB, de a korábbi gyakorlat szerint reggel 9 órakor meghirdette, melyik állampapír-sorozatokból tervez vásárolni, ez most zsinórban harmadszor elmaradt. Ezért jó eséllyel az eheti aukciót is törlik majd.

Úgy tűnik, hogy a jegybank egyfajta végső kríziseszközként tekint az állampapír-vásárlásra, egyelőre nem látja okát a vásárlásoknak. Ezt úgy is fel lehet fogni, hogy feladta a hozamgörbe lapítására vonatkozó céljait. A program felfüggesztéséről a múlt héten hosszabb elemzést közöltünk: