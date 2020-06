Új világ jön a csődtörvény módosításával?

Technikai könnyítések

Nagyban megkönnyíti és gyorsítja – nemcsak a jelenlegi pandémiás helyzetben, de általában is – a hitelezők egymás közötti, valamint a hitelező és adós közötti kapcsolattartást, hogy emailen is kommunikálhatnak egymással, illetőleg megfelelő formai követelményeknek megfelelve, jognyilatkozatokat tehetnek email útján egymás felé az eljárásban résztvevő felek. Ehhez alapvetően arra van szükség, hogy a vagyonfelügyelő felé bejelentsék az ehhez használandó emailcímet.Tovább modernizálja az eljárást, hogy a hitelezői gyűléseket elektronikusan is meg lehet majd tartani, nincs szükség a felek együttes jelenlétére, és ezzel rengeteg időt és pénzt lehet megtakarítani, különösen, ha az eljárásban külföldi hitelezők is részt vesznek. A résztvevőknek a felszámoló által meghatározott módon azonosítani kell magukat. A technikai követelmény nagy vonalakban kerül csak lefektetésre; a lényeg, hogy a videókonferenciának lehetővé kell tennie a valós idejű kommunikációt mind a kép, mind a hang tekintetében.

Egyezségkötésének elősegítése

A gyakorlatban fontos változás, hogy az adós a csődeljárásban általa készített reorganizációs tervet nem dolgozhatja át, ha nem szerzi meg a hitelezők támogatásának legalább egynegyedét. Ezen szabály célja, hogy az adósokat arra ösztönözze, hogy az első alkalommal is reális és megvalósítható tervet tárjanak a hitelezők elé. Továbbá a felszámolási eljárásban az egyezségkötés annyiban lesz könnyebb a hitelezők számára, hogy írásban is szavazhatnak az egyezség feltételeiről, hacsak az adós nem kérte kifejezetten az egyezségi tárgyalás megtartását.

Könnyítés a határidőknél

A felszámolási eljárás során a hitelezők vagy a felszámoló az adós bizonyos ügyleteit megtámadhatják, melyek a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelnek (pl. mert csalárd módon a felszámolási vagyont csökkentik, valamelyik hitelezőt előnyben részesítik a többi kárára vagy az ellenszolgáltatás nem állt arányban az adós által nyújtott szolgáltatással). A megtámadási határidők az adott ügyletről való tudomásszerzést követően indult el, de így is volt egy objektív jogvesztő határidő, amin túl semmiképpen sem lehetett a jogügyletet megtámadni. A javaslat lehetővé teszi, hogy a jogvesztő határidőn túl is meg lehet támadni a jogügyletet, amennyiben csak annál is később jut a hitelezők vagy a felszámoló tudomására az a jogügylet.

További könnyítés a határidők tekintetében, hogy a csődvédelem időtartama, ami alatt az adós fizetési moratóriumot élvez, 120 napról 180 napra emelkedik. Ehhez kapcsolódik, hogy az első egyezségi tárgyalás megtartásának határideje is kitolódik 60 napról 90 napra.

Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek

E tekintetben két fontos változást fog hozni a módosítás: egyfelől bővül az ilyen cégek köre, mivel az ki fog terjedni a vízgazdálkodási, közmű üzemeltetési és -szolgáltatási, közegészségügyi, közlekedési, hírközlési, iparbiztonsági, kutatás-fejlesztési, infrastruktúra fejlesztési vagy az infrastruktúra működtetéssel foglalkozó cégekre.

A másik fontos módosítás pedig, hogy a stratégiailag kiemelt jelentőségű cégek felszámolása esetén, az ezen cégek vagyontárgyai értékesítésekor az állam – kijelölt szervezete útján – elővásárlási jogot gyakorolhat, mely rendelkezés illeszkedik az eddigi szabályokhoz.

Összességében elmondható, hogy ezek a módosítások előremutatóak, és különösen az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó módosítások, várhatóan nagyban fogják könnyíteni a felek helyzetét az eljárás során.

